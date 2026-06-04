Jordi Alba: "El Barça me dio de baja con 16 años. Sabía que era complicado llegar a Primera y cualquier año podía irme fuera"

Jordi Alba, durante uno de sus últimos partidos en el Inter Miami. MLS

Jordi Alba ha repasado su amplia trayectoria deportiva y su vida personal en una reciente entrevista con el exfutbolista Mario Suárez, para su programa en la plataforma de YouTube (El camino de Mario),

Este encuentro tuvo lugar físicamente sobre el césped del estadio del Club Esportiu L'Hospitalet, escenario donde desgranó episodios de su infancia, conflictos contractuales y su incipiente faceta en los negocios empresariales.

A pesar de tocar la gloria absoluta con el FC Barcelona ganando múltiples títulos, sus primeros pasos estuvieron marcados por una enorme decepción. Tras formarse durante casi una década en las categorías inferiores catalanas, la institución culé decidió prescindir de sus servicios en su etapa juvenil.

Lejos de desanimarse, el zaguero relata que afrontó aquel duro revés con asombrosa madurez: "Fue fácil porque yo ya tenía en mente que era muy complicado llegar a Primera División en el Barcelona, y yo ya tenía en mente que cualquier año pues me podía ir fuera".

Posteriormente, tuvo que buscar minutos en el Cornellá, plataforma competitiva que le permitió despuntar en la selección autonómica y finalmente fichar por el Valencia, una decisión sustentada en que la entidad le pagaba "más viajes para la familia".

El diálogo desarrollado junto a Suárez profundizó además en su etapa directiva. El futbolista catalán lidera un ambicioso proyecto corporativo para gestionar el equipo de su localidad de origen. Para lograrlo, cuenta con el inestimable apoyo de socios como Thiago Alcántara.

Confiesa que desechó diversas alternativas financieras buscando un arraigo emocional: "Se me ofreció otros clubes, pero pienso que este es el escenario ideal ¿no? En mi casa, soy de Hospitalet".

Jordi Alba, junto a Sergio Busquets en el Inter Miami. Europa Press

Por otro lado, quiso despejar incógnitas sobre las feroces críticas relativas a su salario antes de abandonar España. Afirma categóricamente que tanto él como sus compañeros asumieron recortes durante la crisis sanitaria, lamentando que la directiva culé intentara forzar una cesión a última hora.

Su desvinculación final fue un salto hacia lo desconocido, perdonando voluntariamente los años restantes que tenía firmados: "Yo rescindo contrato con el Barça sin tener nada".

Afortunadamente, ese cambio le abrió las puertas del fútbol estadounidense. Defendiendo los colores del Inter Miami, logró encontrar un valioso refugio personal hasta su retirada al acabar la temporada 2025.

Atrás quedaron las agobiantes tensiones mediáticas europeas; ahora disfruta del clima, la serenidad y una gratificante invisibilidad social: "Es como si estuvieras de vacaciones allí, no te conocen. Paseas por la calle tranquilo". Su objetivo vital se resume, a día de hoy en "disfrutar de la familia".