Gaizka Mendieta: "España ha tenido una gran personalidad en los momentos delicados y le veo favorita para el Mundial"

Apenas falta una semana para que el balón comience a rodar en una cita histórica que marcará un antes y un después en el fútbol moderno: el primer Mundial con 48 selecciones.

La expectación es máxima con la selección española que llega con la vitola de campeona continental tras haber deslumbrado a todo el planeta en la Eurocopa. El joven grupo dirigido por Luis de la Fuente despierta tanta ilusión como exigencia en una afición que sueña con bordar la segunda estrella en el pecho.

Nadie mejor que una leyenda que sabe perfectamente lo que significa defender la camiseta nacional bajo la máxima presión internacional. Gaizka Mendieta (Bilbao, 1974), eterno referente del centro del campo y protagonista absoluto en la Copa del Mundo de Corea y Japón 2002, aporta su mirada analítica, pausada y experimentada.

El exjugador conoce de primera mano los entresijos tácticos del fútbol de élite, la gestión psicológica de un vestuario repleto de juventud y las complicaciones logísticas que conllevan las sedes compartidas a gran escala.

Mendieta atiende a EL ESPAÑOL como parte de su rol como embajador de la campaña #OnEveryCorner de Enterprise, que ofrece a los aficionados la oportunidad de ganar un coche cuando un córner termina en gol.

Durante la charla, Mendieta desgrana el peso vital que tendrán factores como la pizarra y las jugadas de estrategia en un fútbol moderno cada vez más parejo, donde los pequeños detalles ofensivos y defensivos -con los saques de esquina como grandes protagonistas- terminan por decantar las eliminatorias a vida o muerte.

Mendieta habla sin tapujos sobre el estado físico con el que llegan estrellas de la talla de Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Merino, la aparente falta de un '9' clásico en la lista de convocados y el verdadero cartel de candidatos con el que viaja España frente a otras potencias mundiales como Francia, Argentina o la Inglaterra de Thomas Tuchel.

P.- Es el primer Mundial con 48 Selecciones ¿Crees que este aumento de equipos diluye un poco el nivel competitivo o lo hace más impredecible y emocionante?

Hay varios factores. Sí que es verdad que al ampliar el número de equipos se pierde algo de calidad. Son más partidos y los jugadores vienen con un recorrido en sus ligas, muchos también con partidos internacionales y eso hace que lleguen cargados. Eso creo que repercute en la calidad. Al mismo tiempo eso hace que todo se iguale más.

Igualmente, creo que no le quita emoción. Hay más países, aficiones que se sienten identificadas. Eso sí, tener más equipos afecta a ese nivel que debería o esperamos que debería tener un Mundial.

P.- Además, se clasifican muchos equipos ¿Puede esto dejar partidos intrascendentes?

Puede haber siempre cosas en juego y es bonito ver países que jamás han ido a un Mundial y lo que puede suponer para ellos. Nosotros estamos más acostumbrados. La ilusión que se genera es increíble.

P.- El Mundial se juega en varios países lo que obligará a más desplazamientos de las Selecciones. Viviste algo parecido en Japón y Corea 2002. ¿Cómo puede afectar eso al futbolista?

No creo que ayude en el tema del cansancio que vienen arrastrando los jugadores durante toda la temporada. Añadir viajes, cambiar de lugar de concentración, hoteles... De la otra manera estás siempre en tu zona de confort. Viajar tanto no ayuda en la recuperación, además de las horas en las que juegues y las temperaturas.

Gaizka Mendieta, durante un partido en el Mundial 2002.

Los jugadores son superhéroes y rinden a un nivel muy alto a fin de cuentas. Ya se vio en el Mundial de Clubes que el resultado fue positivo.

P.- La emoción y la trascendencia de un Mundial puede con todo

Claro, hay una parte intocable que es que un Mundial es el sueño de todos los futbolistas. Si has tenido una temporada en la que no has conseguido los objetivos que tenías marcados en tu club, vas a ir a este Mundial con motivación extra, no solo porque tu país vaya a una Copa del Mundo, sino porque el jugador igual quiere mostrar un rendimiento que no ha dado con el club.

P.- España comparte grupo con Cabo Verde, Arabia y Uruguay. ¿Cómo se preparan partidos como los dos primeros donde eres tan favorito? ¿Supone un extra de presión?

Evidentemente no es la misma motivación que te puede dar un equipo como Brasil. Pero el jugador es consciente de la igualdad y competitividad que existe hoy en día en el fútbol. Cabo Verde tiene buenos jugadores y Arabia Saudí ya demostró en Catar de lo que es capaz.

Si no das el máximo, hay alguien en el banquillo esperando su oportunidad. Lo bueno de esta selección es que prácticamente tenemos dos jugadores por puesto y cualquiera puede ser titular. Eso hace que la competitividad dentro del grupo sea alta y nadie se pueda relajar.

Al final, es la herramienta que usan los entrenadores para asegurarse de que el grupo está comprometido, metido y que no haya relajación en ningún tipo de partido.

P.- En este Mundial no estarán pesos pesados en el vestuario como Carvajal o Morata. Tampoco algunos del último Mundial como Busquets o Alba. ¿Puede influir esa 'falta' de líderes?

Quizás en algún momento muy puntual, pero hoy en día vemos en el fútbol a jugadores y equipos muy jóvenes con una personalidad y una madurez extraordinarias. Puede haber momentos en un partido, o en el vestuario, en los que eches de menos que un veterano pegue un grito o maneje una situación concreta, pero la Selección ha demostrado en la Eurocopa y en la Nations League tener una personalidad tremenda en los momentos delicados.

Ha jugado finales contra rivales importantes a nivel europeo, no se ha amilanado y las ha ganado. Creo que eso en el fútbol ha cambiado. Un Mundial quizás sea diferente porque es más largo y hay más momentos que gestionar, pero, más allá de cosas muy puntuales, en términos generales no me parece algo por lo que debamos preocuparnos.

P.- ¿Dónde colocas a España en la terna de candidatos al título?

Es favorita, pero puede pasar cualquier cosa. No creo que haya una favorita clara. Quizá Francia está un poco por encima de las demás porque han ganado hace no mucho, han jugado otra final, tienen un grupo trabajado con un mismo entrenador desde hace mucho tiempo y compiten muy bien.

Luego veo a España, Brasil, Argentina y Portugal. A Inglaterra no la pongo en ese grupo porque son capaces de lo mejor y de lo peor. Pueden llegar a la final o quedarse a mitad de camino, y ninguna de las dos cosas sorprendería a nadie.

Si ves la lista, más allá de las polémicas de siempre, hay jugadores con una experiencia tremenda: campeones de liga, de Europa League, de Conference o finalistas de Champions. Son muy buenos futbolistas. Para mí, la gran incógnita con Inglaterra siempre ha sido si el seleccionador es capaz de unificar todo ese talento individual de los clubes y plasmarlo en el colectivo.

Ahora está por ver cómo desarrolla eso Tuchel. El otro día veía el dato de que es la selección que ha logrado hilar más partidos sin encajar goles, que es un poco su dinámica de los últimos años: un bloque muy sólido, pero que nos deja a todos, incluidos los propios ingleses, con la sensación de que podrían jugar un fútbol más ofensivo con el talento que tienen. Por esa incertidumbre no los coloco en ese escalón superior, aunque por potencial podrían estar perfectamente.

P.- Un torneo así con tanta igualdad se puede decidir por detalles

Sí, por eso digo que lo de los favoritos es siempre a priori. Luego empieza el Mundial y entran en juego muchísimos factores: cómo llegan los equipos, el estado de forma de los jugadores o los cruces que te tocan.

Un mal debut te carga de presión desde el primer día; en cambio, si empiezas bien, el equipo se suelta. Nosotros hacemos este trabajo de analizar encantados, pero al final es un poco hablar sobre el papel sin saber qué va a pasar exactamente.

P.- ¿Puede haber un poco de riesgo con que España fracase? Las expectativas son muy altas

La palabra fracasar se usa muy a la ligera. Yo no la uso, pero se utiliza mucho para analizar. Al final, ¿qué es el fracaso? ¿Que España fracasa si se queda en la fase de grupos? Habría que analizar por qué se ha quedado fuera, pero 'fracaso' en el deporte me parece una palabra muy gorda, muy grave.

Obviamente, si España no pasa de la fase de grupos, para mí sería una decepción, sí, y analizaríamos los motivos. Pero que el equipo llegue a semifinales o a la final... eso lo firmo ya.

P.- Nico Williams, Lamine, Merino... son muchos los jugadores importantes que llegan entre algodones ¿Puede ser determinante?

Tampoco sabemos exactamente cómo están, pero si el seleccionador los lleva, nos da a entender que están bien. A lo mejor no los fuerza en el primer partido, según cómo lleguen, pero sí para el segundo. Yo lo veo como algo positivo porque van a llegar frescos.

Tampoco han jugado los últimos partidos de liga; Merino se perdió bastantes pero jugó los dos últimos, y Nico igual: paró, luego jugó, luego volvió a parar un poco... Entiendo que eso nos va a dar esa frescura que tanto necesitas en la fase intermedia y final de los torneos. Yo, desde luego, lo miro así.

Seguro que hay algún pesimista que lo ve al revés y piensa: '¡Uy, hay jugadores lesionados, a ver cómo llegan, tenía que haber llevado a otros!'. Pero no. Insisto en que si el seleccionador los mete en la lista es porque están bien para jugar desde el primer día. Otra cosa es que luego él gestione los minutos y los esfuerzos acorde a una información que él maneja y que nosotros no tenemos.

P.- ¿Ves las opciones de España en una actuación individual de Lamine o Pedri o crees que la clave estará en el colectivo?

Hoy en día el colectivo prevalece sobre lo individual. Quiero decir, Lamine sin Pedri, sin Oyarzabal o sin Rodri no sería lo mismo; ellos hacen mejor al individuo, pero lo individual también hace mejor al equipo.

El fútbol actual está tan igualado y es tan competitivo que es muy difícil que un solo jugador te gane un torneo. Partidos sí, pero un torneo entero sin el equipo es imposible. Sin el bloque, no hay talento individual que resalte.

P.- Se ha hablado mucho de la falta de un '9' al estilo Llorente 2010 en la lista. De la Fuente parece confiar en Merino para ese rol. ¿Cómo lo ves?

Merino, por ejemplo, no solo con la Selección, sino también en el Arsenal se está hinchando a meter goles, con lo cual, que falte un nueve clásico se nota menos. Y puede ser importante a balón parado.

Mikel Merino celebra el gol de la victoria ante Alemania en la Eurocopa Reuters

P.- Esta temporada, como se ve en el caso del Arsenal, el balón parado ha jugado un factor importante en los resultados. ¿Crees que se repetirá en el Mundial?

Va a haber muchísimo balón parado y muchísimo córner. ¿Y qué relevancia tiene? Yo creo que cada vez más, precisamente por esa igualdad de la que hablábamos antes. Ha llegado un punto en que los equipos tienen entrenadores especializados en esto, tanto en ataque como en defensa.

La importancia es total, desde el que lanza hasta los que rematan, porque estas acciones te deciden partidos. Hoy en día todo se analiza tan al detalle que el balón parado es clave: un partido muy cerrado se decanta o cambia por completo a partir de una jugada así.