Erling Haaland: "Mi padre quería que fuera golfista y me obligó a jugar durante 3 años"

Erling Haaland está acostumbrado a que casi todos los focos del fútbol mundial apunten hacia él. Sus goles y récords constantes con la camiseta del Manchester City acaparan los titulares de la prensa semana tras semana.

Sin embargo, detrás de la imponente figura del delantero noruego existe un pilar fundamental que ha moldeado su carácter competitivo y su relación con el deporte de élite: su padre, Alf-Inge Haaland.

Cualquiera pensaría que el destino de Erling estaba ligado al balón, considerando que su progenitor fue futbolista profesional en la Premier League, militando en clubes como el Nottingham Forest, el Leeds United y el Manchester City. Su carrera en Inglaterra, tristemente recordada por una brutal entrada de Roy Keane que precipitó su retirada, marcó con fuerza su perspectiva sobre la preparación física y mental.

Por esta razón, buscó para su hijo un camino diferente. Durante la infancia del atacante, el gran sueño de Alf-Inge no se encontraba en los estadios, sino sobre el césped de un green.

En una entrevista concedida a los medios oficiales del club al repasar detalladamente su vida, el delantero desveló la obsesión deportiva que marcó su niñez con una confesión impactante: "El sueño de mi padre era que fuera golfista. Me obligó a jugar de los 10 a los 13 años".

Erling Haaland celebra un gol con el Manchester City Reuters

Esta sorprendente revelación no nace desde el reproche, sino como una divertida anécdota de la mitología de la familia Haaland. Durante tres intensos años, el joven Erling tuvo que compaginar de manera obligatoria sus entrenamientos de fútbol con exigentes rutinas y extenuantes rondas de golf.

Su padre se tomó la idea tan en serio que planificó un calendario estricto para convertirlo en un jugador profesional de este deporte. Aunque finalmente el balón venció al drive, aquellas sesiones forzadas dejaron una huella imborrable.

El golf le aportó herramientas psicológicas invaluables que hoy aplica con maestría en el área rival, destacando un férreo control emocional para mantener la calma bajo la máxima presión, una precisión milimétrica en cada movimiento y una excelente gestión de la frustración que le enseña a superarse golpe a golpe.

Con el paso del tiempo, el instinto futbolístico de Erling se impuso. Alf-Inge aceptó la firme decisión de su hijo y se transformó en la pieza clave de su entorno más cercano, implicándose directamente en sus contratos y en la gestión de su fama mundial.

Hoy en día, mientras Haaland encadena temporadas históricas para reinar en los estadios europeos, queda claro que la influencia paterna dio sus frutos. El sueño inicial de Alf-Inge apuntaba hacia el golf, pero el deseo de Erling siempre fue nítido: quería ser el mejor del mundo y eligió el fútbol como su escenario definitivo.