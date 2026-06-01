París, zona catastrófica: 890 detenidos, un 45% más que en 2025, y 178 policías heridos tras la segunda Champions del PSG

Aficionados del PSG en los festejos por la victoria de su equipo en la Champions League. Reuters

París ha vuelto a convertirse en un ciudad sumida en el caos tras la segunda Champions consecutiva del PSG.

Las celebraciones del pasado sábado han dejado un balance que el propio Gobierno francés asume como alarmante: más de 890 personas detenidas y 178 agentes de las fuerzas del orden heridos, según detalló este lunes el ministro del Interior, Laurent Núñez.

Un año después de la primera Copa de Europa del club parisino, lejos de rebajarse la tensión, el dispositivo de seguridad se ha enfrentado a un escenario aún más explosivo.

El dato de los arrestos es especialmente elocuente. Núñez subraya que las 890 detenciones suponen un incremento del 45% respecto a 2025, cuando las celebraciones de la primera Champions ya derivaron en disturbios de gran intensidad.

Esta vez, el Ministerio del Interior había desplegado un operativo de "extrema firmeza", con órdenes claras para intervenir ante cualquier conato de violencia.

Esa línea dura se traduce en centenares de personas bajo arresto y en un mensaje político directo: el Gobierno quiere que la segunda fiesta europea del PSG no se lea como un fracaso del Estado en materia de orden público.

El coste, sin embargo, también ha sido alto para las fuerzas del orden. Núñez cifró en 178 los agentes heridos, víctimas, según sus palabras, de "agresiones sistemáticas, lanzamiento de proyectiles, tiros de morteros" pirotécnicos.

Dos policías durante los altercados en París en los festejos por la victoria del PSG en la Champions League. Reuters

Sobre el terreno, la noche de la final fue, de nuevo, una sucesión de choques entre grupos violentos y policía en varios puntos de la capital y su periferia.

260 personas aún bajo custodia

Hasta poco antes de la medianoche del domingo, la Fiscalía de París se había hecho cargo de 260 personas aún bajo custodia, acusadas en muchos casos de agresiones a agentes, robos, daños a la propiedad y alteración del orden público.

El episodio más grave se produjo en la periferia parisina, donde un motorista de 24 años falleció después de chocar contra unos bloques de hormigón colocados en la ronda que circunda la ciudad.

A ello se suma el caso de otra persona en estado crítico, rescatada del río Sena en parada cardiorrespiratoria tras haberse lanzado voluntariamente durante las celebraciones.

Son los dos rostros más dramáticos de una noche que vuelve a demostrar hasta qué punto la línea entre fiesta y tragedia puede borrarse en cuestión de minutos.

Los festejos en París por la victoria del PSG en la Champions League. Reuters

Desde el Gobierno, el análisis va mucho más allá del fútbol. La portavoz Maud Bregeon calificó los disturbios de "inaceptables e incomprensibles para nuestros ciudadanos" y recordó el "dispositivo colosal" desplegado: 22.000 policías y gendarmes en toda Francia, 8.000 de ellos en París y su área metropolitana.

Pero, más allá de reivindicar la magnitud del operativo, cargó el debate hacia lo estructural. "La cuestión que se plantea ahora es el origen de esta violencia, no es una cuestión del número de las fuerzas del orden. Tenemos un problema de violencia endémica en Francia, una violencia que se repite. Tenemos un problema de educación, un problema cultural", advirtió.

Bregeon habló de "responsabilidad colectiva", apuntando tanto a las políticas públicas de mantenimiento del orden como al papel de las familias.

"Tenemos un problema con la educación de una parte de nuestros hijos en Francia", insistió, en un contexto en el que la derecha y la extrema derecha reclaman medidas como la retirada de ayudas sociales a los padres de menores implicados en los disturbios.

La portavoz evitó respaldar abiertamente esa vía, pero subrayó que debe existir "una continuidad judicial a la altura de las imágenes y de la violencia que ha habido".

Con casi 900 detenidos, un 45% más que en 2025, y 178 policías heridos, el relato oficial intenta conjugar dos mensajes: firmeza frente a los "desmanes" y llamada a una reflexión de fondo sobre una violencia que ya no se percibe como circunstancial.

La Champions del PSG vuelve a dejar un título deportivo… y un parte de guerra que convierte a París, otra vez, en zona catastrófica.