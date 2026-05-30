David Raya: "Fue difícil ser un niño de 16 años que dejó a su familia, a sus amigos, todo, por irse a un país que no conoce"

David Raya recordó el duro momento en el que, siendo apenas un adolescente, dejó su hogar para iniciar su carrera en el fútbol inglés. En una entrevista concedida a Marca, repasó aquel sacrificio temprano.

El español explicó: “Un niño de 16 años que deja a su familia, a sus amigos, todo por irse a un país que no conoce, fue difícil”

El portero internacional abandonó España con solo 16 años para incorporarse al fútbol inglés, un paso que supuso un cambio total en su vida cotidiana y deportiva desde el primer momento de su llegada.

El proceso de adaptación incluyó el aprendizaje del idioma, la integración en una nueva cultura y la gestión de la soledad, factores que marcaron sus primeros meses lejos de su familia. Formado en la cantera del Cornellà, dio el salto al fútbol inglés tras destacar en el fútbol base, iniciando así una trayectoria internacional en edades muy tempranas.

En Inglaterra tuvo que adaptarse a un fútbol más físico y exigente, lo que aceleró su maduración como portero y reforzó su mentalidad competitiva. El guardameta ha insistido en la importancia de la perseverancia y el esfuerzo para los jóvenes que deben salir de su país en busca de oportunidades deportivas.

David Raya realiza ejercicios de calentamiento antes del partido contra el Athletic. REUTERS

Actualmente, Raya se mantiene como portero del Arsenal, compitiendo en una de las ligas más exigentes del fútbol y consolidado en la élite europea. El propio jugador reconoce que aquella experiencia marcó su carácter y le ayudó a valorar cada paso en su carrera profesional posterior.

La distancia con su familia fue uno de los aspectos más duros de aquella etapa inicial, aunque el jugador siempre ha destacado la importancia de mantener el foco en el crecimiento profesional continuo durante años. Con el paso del tiempo, Raya se ha consolidado en la élite del fútbol europeo, alcanzando estabilidad en la portería del Arsenal y compitiendo al máximo nivel en Inglaterra en una carrera en ascenso constante.

El guardameta considera que aquellas experiencias marcaron su madurez personal y deportiva, ayudándole a afrontar con mayor seguridad los retos del fútbol profesional moderno en cada etapa de su carrera.

Su trayectoria se ha convertido en un ejemplo de sacrificio y superación para muchos jóvenes que buscan triunfar en el fútbol europeo desde edades tempranas lejos de su entorno habitual según su propia historia personal.