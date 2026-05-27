Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | Narración y marcador de la final de la Conference League
⚽ ¿Cuál es la alineación confirmada del Crystal Palace - Rayo Vallecano?
Once del Crystal Palace: Henderson, Canvot, Lacroix, Riad, Daniel Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Mateta y Yeremy Pino.
Once del Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría, Unai López, Óscar Valentín, De Frutos. Isi Palazón, Álvaro García y Alemao.
👀 ¿Dónde se puede ver hoy en directo el Crystal Palace - Rayo Vallecano?
Se puede ver en directo por Movistar Liga de Campeones / Movistar Plus+ en España, y online para suscriptores en Movistar Plus+. El partido empieza a las 21:00.
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | Amarilla para Pathé Ciss
20' (0-0) Pedían los jugadores del Crystal Palace la cartulina roja por una entrada del senegalés sobre Kamada al ser el último hombre, pero al lado estaba Lejeune.
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | Continúan los minutos de tanteo
12' (0-0) Está algo precipitado el Rayo con balón en campo rival. De nuevo el centro de Álvaro no encontró nadie en zona de finalización.
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | Lo intentó Álvaro García
7' (0-0) Centro del extremo del Rayo Vallecano buscando a Alemao, pero salió de su portería Henderson y atrapó el balón el internacional con Inglaterra. No hay ocasiones aún en el partido.
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | No se achica el conjunto madrileño
3' (0-0) A pesar del buen inicio de partido del equipo inglés, el Rayo Vallecano está siendo valiente, mostrando personalidad también está buscando jugar en campo contrario.
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | ¡¡Cooomiienzaaaa el partido!!
1' (0-0) ¡¡Ya rueda el balón en el Red Bull Arena de Leipzig!! La primera posesión es para el Crystal Palace, que ya busca el área del equipo madrileño.
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | ¡¡Saltan los 22 protagonistas al terreno de juego!!
Suena el himno de la Conference League y salen del túnel de vestuarios los jugadores del Crystal Palace y del Rayo Vallecano. La final por la gloria europea está a punto de comenzar.
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | Ambiente espectacular en las gradas
El Red Bull Arena de Leipzig está lleno hasta la bandera. El ambiente en las gradas es espectacular y los jugadores ya esperan en el vestuario para saltar al terreno de juego. Precioso colorido y las dos aficiones cantando para ir calentando en los instantes previos.
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | La llamada del rey Felipe VI
Según ha confirmado David Cobeño, director deportivo del Rayo Vallecano, en la previa del partido, el rey Felipe VI les ha llamado "para desearnos suerte y que España está con nosotros".
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | Los madrileños no estarán solos
El Rayo no estará solo en el estadio de Leipzig, ya que más de doce mil aficionados llegados de España estarán arropando al equipo en esta cita histórica, para la que a distancia, en el Estadio de Vallecas, se han habilitado pantallas gigantes para que la gente que quiera pueda ir a ver el partido y sentir el ambiente de la gran final.
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | Una cita con la historia
El Rayo Vallecano afronta en Leipzig una final histórica en los 102 años de su existencia frente al Crystal Palace, al que tratará de hacer frente con ilusión y ambición pese a la diferencia de presupuesto con el conjunto inglés, que tampoco ha peleado nunca por un título continental.
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | La alineación del equipo inglés
El Crystal Palace, por su parte, juega de inicio con Henderson, Canvot, Lacroix, Riad, Daniel Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Mateta y Yeremy Pino.
Our Palace to take on Rayo Vallecano 🤌— Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 27, 2026
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | El once de Íñigo Pérez que busca hacer historia
Íñigo Pérez apuesta por: Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarría; Unai López, Óscar Valentín; De Frutos, Isi, Álvaro García; Alemao.
⚡️ Once del Rayo Vallecano elegido por Íñigo Pérez para la final de la @Conf_League.#UECLfinal #ElSueñoFINAL pic.twitter.com/bb6h0Nopw5— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) May 27, 2026
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Crystal Palace - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo | ¡Bienvenidos a la retransmisión del partido!
¡¡Muy buenas tardes!! Sean todos bienvenidos a la retransmisión en directo de la final de la Conference League con el partido que va a enfrentar al Crystal Palace frente al Rayo Vallecano en el Red Bull Arena de Leipzig.