Florentino Pérez presenta su candidatura y recuerda con una lona 'sus' siete Champions: "Mucha historia por hacer"

"Mucha historia por hacer". Ese es el mensaje que Florentino Pérez, candidato a la presidencia del Real Madrid, ha desplegado mediante una lona gigante a escasos metros del Bernabéu.

En pleno proceso electoral a Presidente y Junta Directiva, el máximo dirigente del club se ha dirigido directamente a los socios del Real Madrid, quienes decidirán en las urnas quién será el presidente si finalmente Enrique Riquelme consigue acreditar durante la jornada de este sábado el preaval bancario equivalente al 15% del presupuesto del club.

En una gran estrategia de marketing, Florentino Pérez ha desplegado una lona gigante con las 7 Champions ganadas durante su presidencia: "Glasgow, Lisboa, Milán, Cardiff, Kiev, París, Londres...".

Lona de Florentino Pérez desplegada a escasos metros del Bernabéu.

Mientras la maquinaria burocrática avanzaba lentamente, Florentino ya empezaba a jugar sus cartas. En pleno centro de Madrid apareció una enorme lona con su imagen, un movimiento que evoca la estrategia utilizada por Joan Laporta.

La lona expuesta en el Paseo de la Castellana, a escasos metros del Bernabéu, ha sido la confirmación de que el actual presidente aspira a su octavo mandato, que sería el sexto de manera consecutiva, desde el año 2009, aunque el último apenas ha durado un año, ya que fue reelegido presidente, como único candidato, en enero del año 2025.

La acción publicitaria podría dar un fuerte impulso a las posibilidades de reelección de Florentino Pérez, quien en la mañana de este sábado ha visto como la Junta Electoral aprobaba por unanimidad su candidatura.

Desde este momento, las miradas están puestas en Enrique Riquelme, que ha manifestado su intención de presentarse a las elecciones.

El plazo para la presentación de candidaturas expira este sábado a medianoche, por lo que el empresario alicantino deberá acreditar durante la jornada el preaval bancario equivalente al 15% del presupuesto del club, uno de los requisitos indispensables para optar a la presidencia del Real Madrid.

Un preaval que no ha necesitado presentar Florentino Pérez al tratarse de la candidatura del actual presidente, algo recogido expresamente en el artículo 40.C.5 de los estatutos sociales del Real Madrid.

El calendario electoral sigue pendiente de confirmación oficial, aunque todo apunta a que, si Riquelme obtiene hoy el visto bueno definitivo, mañana comenzará el cómputo formal de los plazos y los socios del club conocerán la fecha en la que deberán acudir a las urnas.

Florentino Pérez, en rueda de prensa. EFE

El Real Madrid cuenta con cerca de 100.000 socios con derecho a voto y movilizar a ese electorado representa uno de los principales desafíos para cualquier candidatura.

En ese contexto se entiende la gran lona de Florentino instalada en pleno centro de la capital: una apuesta por la máxima visibilidad y por captar la atención de todos los socios que decidirán con su voto el futuro del Real Madrid.