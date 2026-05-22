Azpilicueta anuncia su retirada tras dos décadas en la élite: "Ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa"
El defensa del Sevilla jugará este sábado ante el Celta su último partido como profesional. En su trayectoria ha pasado por Osasuna, Olympique de Marsella, Chelsea y Atlético de Madrid
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César Azpilicueta está viviendo ya sus últimas horas como jugador profesional en activo. El defensa, de 36 años, se vestirá de corto por última vez este sábado ante el Celta en Balaídos.
El navarro se retira con más de 800 partidos a sus espaldas y con 12 títulos en su palmarés, entre los que destacan una Champions, una Europa League, una Supercopa de Europa, dos Premier Leagues y un Mundial de Clubes.
Internacional con la Selección en 44 ocasiones, Azpilicueta ha llegado a disputar dos Mundiales y una Eurocopa. Este 23 de mayo pondrá fin a una trayectoria que empezó siendo menor de edad y en Tajonar como punto de partida.
Dear football,— César Azpilicueta (@CesarAzpi) May 22, 2026
Today, I want to share with you that this season will be my last as a professional footballer. After so many years living my dream, I feel it’s time to start a new chapter in my life.
Being honest, even though I have been preparing myself for this moment, I… pic.twitter.com/2wJ1m06Bqu
Su debut en La Liga llegó poco después, el 8 de abril de 2007, en un Real Madrid-Osasuna. Aquel día comenzó una trayectoria de casi dos décadas en la élite marcada por la regularidad, el compromiso y una capacidad de liderazgo sostenida en el tiempo.
Ganó títulos con el Olympique de Marsella, también con las categorías inferiores de la selección española, y estrenó internacionalidad absoluta el 6 de febrero de 2013 en un Uruguay-España. Entre la absoluta y las inferiores sumó 103 encuentros con la Selección.
Una carrera muy exitosa
La cúspide de su carrera llegó en el Chelsea. Azpilicueta conquistó la Champions League de 2021 como capitán del conjunto londinense y se convirtió en el primer español en levantar tanto la Champions como la Europa League ejerciendo de capitán en un club extranjero.
Cerró su etapa en Stamford Bridge como el sexto futbolista con más partidos en la historia del club, enlazó siete temporadas consecutivas -268 encuentros- sin perderse una convocatoria y terminó incluido en el Once Ideal histórico del Chelsea.
Ese mismo 2021 también apareció entre los nominados al Balón de Oro.
En la Premier League dejó una huella reservada para muy pocos: fue el quinto jugador de la historia en conquistar el campeonato disputando todos los minutos del torneo.
Entre 2013 y 2019, además, ningún futbolista de campo en Europa jugó más partidos que él. Cifras que retratan una carrera construida lejos del ruido, sostenida por la constancia, el oficio y el liderazgo silencioso.
Ahora, en Vigo, Azpilicueta pone el cierre a toda una vida en el fútbol profesional. Lo hace con más de 800 partidos a sus espaldas, 12 títulos en el palmarés y el reconocimiento ganado en cada vestuario desde aquella irrupción en Pamplona siendo todavía menor de edad hasta su despedida definitiva este sábado.
La carta de despedida
Hoy quiero compartir que esta temporada será la última de mi carrera como futbolista profesional. Tras tantos años cumpliendo mi sueño, siento que ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa.
Siendo sincero, aunque me he intentado preparar para este momento, me ha costado escribir esta carta. Después de veinte temporadas como profesional, muchas personas han sido importantes a lo largo de mi carrera.
Cuando, de niño, en Pamplona, di mis primeras patadas al balón con mis compañeros de colegio, nunca imaginé el increíble viaje que me esperaba.
Estoy agradecido por cada momento: las victorias, las derrotas duras, los retos y, sobre todo, por las personas que he conocido y las amistades que he hecho.
A mis compañeros, entrenadores y a cada miembro del staff de todos los clubes en los que he tenido la suerte de estar: gracias por ayudarme a crecer como persona y como jugador cada día.
Llevar las camisetas de CA Osasuna, Olympique de Marsella, Chelsea FC, Atlético de Madrid y Sevilla FC, y representar a mi país en los escenarios más grandes, ha sido un verdadero privilegio. Cada momento ha significado mucho para mí.
A los aficionados: vuestra pasión y vuestro apoyo me inspiraron a dar lo mejor de mí cada día. Vuestra confianza en mí, especialmente en los momentos difíciles, hizo que los buenos fueran aún mejores.
Espero que hayáis visto a un jugador que siempre dio todo por vuestros colores, con orgullo y corazón.
A mi familia, que siempre ha estado a mi lado y me ha animado en los momentos duros: vuestro amor y apoyo significan todo para mí. Espero que os sintáis orgullosos. No habría logrado nada de esto sin vosotros a mi lado en este viaje.
El fútbol me ha enseñado muchos valores : trabajo en equipo, sacrificio, humildad y respeto. Me ha permitido conocer nuevos países, culturas e idiomas. Mi corazón está lleno de gratitud y de recuerdos que llevaré conmigo en los próximos desafíos.
Con cariño,
César