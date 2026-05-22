Andrés Iniesta inicia su carrera en los banquillos: será el primer entrenador en un equipo de la segunda liga de los Emiratos

El siguiente paso en la carrera de Andrés Iniesta ya tiene fecha marcada. El manchego, retirado oficialmente del fútbol profesional desde octubre de 2024, comenzará ahora una nueva etapa ligada a los banquillos con su debut como entrenador en el Gulf United de Dubái según Fabrizio Romano.

El excentrocampista llevaba tiempo preparando su salto a los banquillos. Después de cerrar su etapa como jugador, Iniesta confirmó públicamente que estaba realizando los cursos necesarios para obtener la licencia de entrenador profesional mientras residía en Dubái.

La ciudad emiratí se ha convertido en uno de los lugares más importantes de la vida reciente del exjugador del Barcelona. Allí disputó la última fase de su carrera profesional tras firmar por el Emirates Club en 2023.

🚨🇦🇪 EXCL: Andrés Iniesta set to start his managerial career with first head coach job agreed.



He’s signing for Gulf United in Dubai, all agreed with signatures to follow. 👔🇪🇸 pic.twitter.com/0OIy4Obooq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2026

Iniesta puso punto final a una trayectoria histórica en octubre de 2024. Lo hizo después de más de dos décadas en la élite y convertido en uno de los futbolistas españoles más laureados de todos los tiempos.

Durante su carrera conquistó títulos con el Barcelona y con la selección española, además de firmar uno de los momentos más recordados del fútbol nacional con el gol de la final del Mundial de Sudáfrica en 2010.

Andrés Iniesta en su bodega de vinos

Su intención de seguir vinculado al fútbol nunca desapareció. Desde su retirada, Iniesta ha explicado en distintas ocasiones que deseaba continuar aprendiendo para desarrollar una futura carrera técnica. Dubái será el escenario de ese primer desafío desde el banquillo.

El exfutbolista también ha mantenido presencia en otros proyectos deportivos tras colgar las botas. En los últimos meses ha participado en iniciativas relacionadas con el deporte y la gestión, manteniendo una actividad constante lejos de los terrenos de juego.

Su figura sigue despertando una enorme expectación internacional. No solo por lo conseguido como jugador, sino también por la posibilidad de trasladar al banquillo la visión futbolística que mostró durante toda su carrera en el centro del campo.

En Barcelona dejó una huella imborrable después de pasar prácticamente toda su vida deportiva en el club azulgrana. Formado en La Masía, debutó con el primer equipo siendo todavía adolescente y terminó convirtiéndose en uno de los grandes símbolos de la entidad.

Ahora, lejos de los focos habituales del fútbol europeo, Iniesta iniciará una nueva aventura profesional en Emiratos Árabes. El histórico centrocampista afrontará así una etapa completamente distinta, aunque siempre vinculada al deporte que marcó toda su vida.