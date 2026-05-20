La vida de Joaquín Sánchez fuera del fútbol: una empresa de gestión publicitaria que aporta más de 4 millones en ventas

Joaquín Sánchez consolida su éxito empresarial fuera de los terrenos de juego a sus 44 años, demostrando que su carisma y visión estratégica son tan rentables en el mundo de los negocios como lo fueron sus regates sobre el césped.

Tras su retirada del fútbol profesional, el histórico capitán del Real Betis ha estructurado un sólido imperio económico en el que destaca, por encima de todo, su vertiente publicitaria y de gestión de marca, un área que se ha convertido en su principal motor financiero y que genera millonarios ingresos anuales.

El núcleo de su actividad mercantil fuera del deporte se concentra en la explotación de su propia imagen y la de su entorno familiar. A través de su principal sociedad destinada a la gestión publicitaria y de representación, el gaditano ha logrado canalizar su masiva popularidad televisiva y digital.

Esta corporación, encargada de centralizar sus millonarios contratos comerciales, campañas publicitarias de grandes marcas y proyectos audiovisuales, reporta una facturación que aporta más de 4 millones de euros en ventas anuales, consolidando una excelente salud financiera con activos que superan con creces el millón de euros.

Este rendimiento comercial se ve directamente impulsado por su fuerte presencia mediática. Joaquín ha sabido reinventarse con éxito como uno de los rostros más cotizados de la televisión en España, firmando contratos de gran audiencia e impacto.

Joaquín Sánchez, durante un partido con el Betis. EFE

Al mismo tiempo, sus redes sociales actúan como un canal de difusión masivo que las marcas pagan a precio de oro, transformando cada una de sus apariciones en un activo sumamente lucrativo.

No obstante, el patrimonio del exfutbolista no depende exclusivamente del sector publicitario. Joaquín ha sabido diversificar sus ganancias mediante Chino Seventeen S.L., una firma de promoción inmobiliaria que rinde homenaje a su tío y que gestiona un patrimonio en bienes raíces valorado en casi un millón de euros.

A través de esta sociedad y de inversiones particulares, controla una exclusiva cartera de propiedades en Andalucía que incluye un chalet familiar en Mairena del Aljarafe, apartamentos en Marbella y diversos locales y garajes destinados al arrendamiento.

Finalmente, su cordón umbilical con el deporte sigue plenamente vigente a nivel corporativo. Joaquín posee el 3,32% de las acciones del Real Betis Balompié.

Esta condición de accionista de referencia se complementa con su rol estratégico dentro del club de sus amores, donde ejerce de manera oficial como miembro de la dirección deportiva y consejero dentro del Consejo de Administración de la entidad verdiblanca.

De este modo, combinando la gestión publicitaria masiva, el ladrillo y el fútbol de élite, Joaquín Sánchez ha edificado un modelo de post-retirada modélico en el panorama nacional.