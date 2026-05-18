El refugio de Villalibre en un municipio español: dinastía de robles, bombardeo en la Guerra Civil y reserva de la biosfera

En el universo del fútbol profesional, donde los focos y la presión mediática a menudo aíslan a los futbolistas de su realidad de origen, Asier Villalibre destaca como una excepción contracorriente.

El actual delantero del Racing de Santander, apodado cariñosamente como el "Búfalo de Guernica", mantiene un cordón umbilical invisible pero indestructible con su tierra natal.

Guernica-Luno (Vizcaya) no es un simple lugar de veraneo o una escapada esporádica en su agenda; es su hogar, su refugio de salud mental y el espacio donde desconecta tocando la trompeta o jugando al frontenis con su cuadrilla de toda la vida.

Sin embargo, este rincón vasco es mucho más que la cuna de un futbolista de élite: es un epicentro de la historia contemporánea y de la biodiversidad europea.

Hablar de Guernica es, inevitablemente, apelar a la memoria democrática internacional. El 26 de abril de 1937, durante la Guerra Civil Española, el municipio fue víctima de un cruel y devastador bombardeo por parte de la aviación alemana e italiana, aliadas del bando franquista.

Asier Villalibre celebra el gol marcado ante el Real Valladolid. EFE

El ataque arrasó más del setenta por ciento de la villa y dejó una profunda herida que Pablo Picasso inmortalizó para siempre en su obra maestra, El Guernica. Hoy en día, la localidad ha sabido canalizar aquel horror convirtiéndose en un referente de paz, visible en sus refugios antiaéreos visitables y en su Museo de la Paz, que atrae a miles de visitantes anualmente.

Curiosamente, en medio de aquel infierno de fuego y metralla, la Casa de Juntas y su emblemático roble sobrevivieron de forma milagrosa. Este árbol no es un elemento ornamental; representa la máxima autoridad e identidad del pueblo vasco, pues bajo su sombra juraban los antiguos Señores de Vizcaya y lo siguen haciendo los actuales presidentes del Gobierno Vasco (Lehendakaris).

El espécimen que se contempla hoy mantiene viva una auténtica "dinastía" botánica, siendo el descendiente directo de aquel árbol del siglo XIV. Su relevancia es tal que el Gobierno mantiene clones genéticos y brotes del roble original distribuidos estratégicamente por el mundo para asegurar que la estirpe jamás se extinga ante una plaga.

Más allá de su asfalto cargado de simbolismo, el término municipal se funde con un entorno natural idílico. Guernica-Luno está enclavada de pleno en la Reserva de la Biosfera deUrdaibai, un espacio protegido por la UNESCO que destaca por sus marismas, valles verdes y acantilados.

Es un paraíso para las aves migratorias y un pulmón verde donde la naturaleza dicta las normas. Esta combinación de peso histórico, tradiciones arraigadas como su mercado agrícola de los lunes y un paisaje desbordante justifican por qué un deportista como Villalibre encuentra allí la paz necesaria para aislarse del ruido del fútbol.