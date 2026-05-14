El Real Madrid activa el proceso electoral: la presentación de las candidaturas a la presidencia debe ser entre el 14 y 23 de mayo

El Real Madrid ha definido el calendario de su proceso electoral a la presidencia, que arrancará con la presentación de candidaturas entre el 14 y el 23 de mayo, ambos inclusive. En ese plazo, los aspirantes deberán formalizar su inscripción cumpliendo los requisitos fijados en las Normas Electorales, en una fase que actúa como primer filtro.

La revisión de candidaturas será inmediata. La Junta Electoral resolverá su admisión o rechazo al día siguiente de su presentación. En caso de desacuerdo, los candidatos dispondrán de un plazo de dos días naturales desde la notificación para presentar recurso.

El desarrollo del proceso quedará condicionado al número de candidaturas admitidas. Si hay más de una, se convocarán elecciones. Será entonces cuando la Junta Electoral fije la fecha y el lugar de la votación.

En paralelo, los socios podrán consultar el censo electoral entre el 14 y el 18 de mayo para verificar su inclusión. Además, si finalmente se celebran elecciones, estará habilitado el voto por correo conforme a la normativa vigente. El club articula así un procedimiento reglado con garantías de participación.

Para poder ser un candidato válido hay que cumplir varios requisitos: ser español, mayor de edad y con plena capacidad de obrar, hallarse al corriente en el cumplimiento de los deberes sociales, ser socio con al menos 20 años de antigüedad ininterrumpida, no estar sujeto a una sanción que lo inhabilite y no ostentar un cargo directivo en otros clubes ni encontrarse en activo como jugador, árbitro o entrenador.

La aparición de Riquelme

Hasta ahora, Florentino Pérez no ha tenido oposición en ninguno de los procesos electorales anteriores. Sin embargo, esta vez podría enfrentarse a Enrique Riquelme, presidente del Grupo Cox, quien cumple con los requisitos.

Está en su mano decidir si se presenta a las elecciones o no, lo que dejaría a Florentino como candidato único. El máximo mandatario del Real Madrid animó animar a sus rivales "a que se presenten" a las elecciones: "Quiero conocerles, conocer a qué se dedican, conocer sus empresas".

Del mismo modo, durante su entrevista con Josep Pedrerol, fue categórico, también, al reafirmar su fortaleza en el cargo: "Han buscado que dimita y se han equivocado. Dimito, sí, pero para presentarme otra vez a la elección.