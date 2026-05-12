El pueblo español donde se refugia Santi Cazorla: grandes rutas de senderismo, museo de Alonso y 1,8 km de pista de karts

Santi Cazorla siempre presumió de sus raíces asturianas. El veterano centrocampista nació en Lugo de Llanera, una pequeña localidad situada a pocos kilómetros de Oviedo. Allí mantiene un fuerte vínculo con su tierra, incluso después de haber desarrollado una larga carrera en algunos de los mejores equipos del fútbol europeo.

El futbolista se convirtió en una de las grandes figuras del fútbol español. Ganó dos Eurocopas con la Selección y dejó huella en clubes como Villarreal, Málaga y Arsenal. También protagonizó una de las historias de superación más admiradas tras las graves lesiones sufridas en Inglaterra.

A pesar de jugar durante años lejos de España, Cazorla nunca perdió la conexión con Asturias. Su regreso al Real Oviedo emocionó a la afición azul y reforzó todavía más la relación del futbolista con su tierra natal y con el club del que siempre se declaró seguidor.

El pueblo de Llanera destaca por sus paisajes naturales y por las rutas de senderismo que recorren bosques, caminos rurales y pequeñas aldeas asturianas. Su entorno tranquilo y verde se convirtió en uno de los principales atractivos para quienes buscan naturaleza cerca de Oviedo.

Uno de los lugares más conocidos de la zona es el Museo y Circuito Fernando Alonso, situado en La Morgal. El complejo está dedicado al bicampeón mundial de Fórmula 1 y reúne numerosos coches, trofeos y objetos relacionados con la carrera del piloto asturiano.

Santi Cazorla durante el partido contra el Betis. Europa Press

El recinto también dispone de un circuito internacional de karting diseñado por el propio Fernando Alonso. La pista cuenta con 1,8 kilómetros de longitud y fue creada con curvas inspiradas en algunos de los trazados más emblemáticos del automovilismo mundial.

Gracias a este complejo deportivo, Llanera se convirtió en uno de los puntos más visitados de Asturias por los aficionados al motor. Cada año recibe miles de visitantes interesados tanto en el museo como en la posibilidad de competir en el circuito de karts.

La cercanía con Oviedo y las buenas conexiones también favorecieron el crecimiento de la zona. Llanera combina tradición asturiana, naturaleza y deporte, una mezcla que encaja perfectamente con la imagen que siempre proyectó Santi Cazorla durante toda su carrera profesional.

El futbolista nunca escondió el orgullo por su origen. Aunque jugó en grandes estadios de Europa, siempre mantuvo Asturias como su lugar de referencia. Lugo de Llanera sigue siendo el refugio donde conserva intactas sus raíces y gran parte de su vida personal.