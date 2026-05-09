Alexia Putellas, 32 años: "Mi primer sueldo fueron 100 € y se lo di a mi padre para que pagara la gasolina de mis viajes"

En el fútbol actual, donde las cifras de los traspasos y los contratos publicitarios suelen marear al espectador, la figura de Alexia Putellas emerge no solo como un referente deportivo, sino como un símbolo de la metamorfosis de todo un deporte.

Hoy, al alcanzar la madurez de los 32 años, su discurso sigue anclado a una realidad que nunca ha querido olvidar. Es una confesión que ha repetido como un mantra para explicar sus orígenes: "Mi primer sueldo fueron 100 € y se lo di a mi padre para que pagara la gasolina de mis viajes".

Estas declaraciones, rescatadas a lo largo de su carrera, no son solo una anécdota nostálgica; son el testimonio de una generación que tuvo que "pagar por jugar". Cuando Alexia daba sus primeros pasos en la élite, el fútbol femenino en España era un territorio de sombras, lejos de los focos de los grandes estadios y de los convenios colectivos.

Esos 100 euros, que hoy apenas cubrirían una cena de equipo, representaban para una joven Alexia el reconocimiento simbólico a su esfuerzo y, sobre todo, una forma de devolver algo del sacrificio que su familia realizaba cada tarde.

El gesto de entregar íntegramente ese dinero a su padre para sufragar los peajes y el combustible de los trayectos diarios desde Mollet del Vallès revela los valores que han cimentado su leyenda.

Alexia Putellas posa con la medalla de campeonas de la Nations League femenina Europa Press

Antes de ser una marca global, Alexia fue la niña que entendía el deporte como un esfuerzo compartido. Aquel pago no era un beneficio neto, sino una inversión familiar en un sueño que, por aquel entonces, no garantizaba ningún retorno financiero.

Con el paso de los años, su realidad se ha vuelto diametralmente opuesta. Putellas es hoy una de las futbolistas mejor pagadas del planeta, icono de multinacionales y socia de empresas innovadoras.

Sin embargo, la coherencia de su discurso reside en no haber soltado nunca esa mano del pasado. Su insistencia en recordar aquellos 100 euros sirve para poner en valor el profesionalismo actual: lo que hoy es un derecho, en sus inicios era una ayuda de costes que apenas alcanzaba para llegar al entrenamiento.

Para Alexia, el dinero nunca ha sido el fin, sino el termómetro del respeto hacia su profesión. Al cumplir los 32, consolidada como una leyenda activa, sus palabras cobran un peso mayor. Nos recuerdan que la capitana que hoy lidera proyectos millonarios es la misma que sabía que cada euro ganado era un kilómetro más hacia la meta.

Aquellos 100 euros fueron, sin duda, la inversión más rentable de la historia del fútbol español.