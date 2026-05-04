Simeone apunta a la final de Champions con el Atlético de Madrid: "Tenemos mucha fe en lo que hacemos"

El Atlético de Madrid se juega la temporada en Londres. Los colchoneros pueden volver a una final de la Champions League una década después si salen airosos de su compromiso de vuelta ante el Arsenal, y eso se desprendió de las palabras de Simeone en la previa.

Escueto y sin grandes alardes en sus respuestas, el argentino le puso también humor a la rueda de prensa cuando aseguró que el Atlético ha cambiado de hotel "porque estaba más barato" con respecto al anterior partido de la fase de liga, donde los colchoneros perdieron por 4-0.

El técnico aseguró estar "convencido" de lo que tiene que hacer su equipo para llegar a la final, y negó de manera tajante estar preocupado por el arbitraje.

El Atlético de Madrid busca la final de la Champions League

Sobre el partido

Por mucho que le demos vueltas, el fútbol pasa por los jugadores. Nosotros necesitamos gestionar lo mejor posible las emociones para que llegue de la mejor manera el juego. El partido cambia nada más empieza, y la experiencia y el tiempo te dan más calma, pero no facilidad. Te da la paz para afrontar estos partidos.

La segunda parte del Metropolitano

Voy a intentar que hagan la segunda parte. Si fuera así de fácil, sería genial.

La importancia de la calma

Ustedes siempre buscan un título o una frase que se salga de lo cotidiano, pero los entrenadores y los jugadores sólo queremos que empiece el partido. Es un partido de fútbol y el que lo haga mejor, ganará.

Preocupado por el arbitraje

No

La relevancia del partido

Vamos a intentar jugar el partido que se necesita jugar, con intensidad y entendiendo qué es lo que pide el partido. Tenemos mucha fe en lo que hacemos, estamos convencidos y seguros de lo que queremos en cuanto al partido y no dependerá de nosotros solo el resultado.

El plan

Estamos convencidos de lo que tenemos que hacer. El plan que se elija y el que se transmita hay que llevarlo hasta el final.

Sorloth, Julián y Giuliano

Ayer se movieron un poco y están mejor. Esperamos que puedan entrenar bien y ya mañana por la mañana decidiremos cómo empezamos.

La importancia de Julián

Él conoce muy bien la liga inglesa. El partido de la semana pasada fue muy bueno y ojalá que pueda responder como el partido pide.

Cambio de hotel y superstición

Estamos ahora mejor que en octubre, y el hotel estaba más barato. Por eso cambiamos.