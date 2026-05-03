La vida de Manolo Sanchís más allá del fútbol: licenciado en Ciencias Empresariales, asesor y comentarista de radio

Tras colgar las botas en 2001, después de 18 temporadas y más de 700 partidos como capitán del Real Madrid, Manolo Sanchís tomó una decisión que marcó su trayectoria: alejarse de los estereotipos del exfutbolista clásico y construir una segunda vida ligada a la formación, la gestión empresarial y los medios de comunicación.

Ahora, Sanchís figura como ejemplo de aquellos jugadores que han sabido transformar su lienzo futbolístico en un proyecto de vida profesional y empresarial.

Manolo Sanchís es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, y además cuenta con un máster en Negocios Internacionales, una combinación que desde el principio le permitió mirar el mundo del deporte desde la óptica de la gestión y la economía.

Tras su retirada, se integró en el entorno académico y se convirtió en una figura clave en la gestión de proyectos formativos ligados al deporte, especialmente en el ámbito universitario.

Lejos de quedarse solo en el fútbol, Sanchís se dedicó de lleno al mundo de la asesoría y los negocios.

Tras su etapa como futbolista, trabajó durante dos años en el prestigioso despacho de abogados Garrigues, donde participó en el lanzamiento de la línea Garrigues Sport & Entertainment, una división especializada en servicios jurídicos y de gestión para el sector deportivo y del entretenimiento.

Esta experiencia reforzó su perfil como asesor estratégico y le permitió comprender el peso del negocio en el deporte de alto nivel.

Siempre activo

Además, ha desarrollado su propia actividad empresarial, participando en proyectos de organización de actividades docentes y deportivas, y ha sido vinculado a la dirección de un máster en gestión de entidades deportivas, lo que refuerza su papel como puente entre el mundo del fútbol y la formación universitaria.

La combinación de su experiencia en el vestuario del Real Madrid con su formación en Ciencias Empresariales le convierte en un referente para quienes buscan comprender cómo se gestiona hoy un club de élite.

Comentarista de radio

Aunque su carrera se orientó hacia la empresa y la asesoría, Sanchís nunca perdió contacto con el micrófono. Tras su retiro se convirtió en colaborador radiofónico, primero en Radio Nacional de España y luego como comentarista habitual en la Cadena COPE, donde participa en tertulias de fútbol de Primera División y analiza la actualidad del Real Madrid y de la Liga española.

Su voz es reconocible por su tono analítico y su capacidad para trasladar la visión de un capitán de vestuario a la opinión pública.

Gracias a su doble bagaje como exfutbolista de élite y profesional formado en Ciencias Empresariales, Sanchís se ha consolidado como una de las voces más respetadas del debate deportivo en España.

Su trayectoria demuestra que la retirada del fútbol no tiene por qué ser un final, sino una nueva oportunidad para construir un proyecto de vida más amplio, en el que el liderazgo adquirido en el campo se traduce en emprendimiento, asesoría y comunicación.