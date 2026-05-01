La piel eléctrica del Spotify Camp Nou: 18.000 metros cuadrados de placas solares para cubrir tres campos de fútbol

La remodelación del Spotify Camp Nou no solo busca la vanguardia estética, sino que aspira a convertir al coliseo blaugrana en el estadio más sostenible del planeta.

En la fase final de la instalación de su techado, los ingenieros han comenzado a desplegar lo que internamente denominan como la "piel eléctrica": una inmensa infraestructura fotovoltaica que cubrirá 18.000 metros cuadrados de superficie.

Esta cifra, que equivale aproximadamente a la extensión de tres campos de fútbol profesionales, permitirá al club generar su propia energía limpia y reducir drásticamente su huella de carbono en la ciudad de Barcelona.

La instalación de estas placas solares es un prodigio de la arquitectura moderna integrada. A diferencia de otros recintos donde los paneles se colocan de forma rudimentaria sobre la estructura, en el feudo barcelonista las células fotovoltaicas forman parte del tejido mismo de la cubierta.

Este diseño, liderado por el estudio Nikken Sekkei, aprovecha la enorme superficie horizontal de la marquesina para captar la radiación solar del Mediterráneo durante todo el año.

Las obras del Spotify Camp Nou Europa Press

El objetivo final es alcanzar la autosuficiencia energética para el funcionamiento diario del estadio, desde la iluminación de las oficinas y el museo hasta los sofisticados sistemas de cuidado del césped mediante luz artificial.

Más allá del ahorro operativo, esta infraestructura permitirá al FC Barcelona entrar de lleno en el mercado de la energía verde. Se estima que el excedente producido durante las horas de máxima insolación podrá ser almacenado o distribuido, convirtiendo al estadio en una auténtica central eléctrica urbana en medio del barrio de Les Corts.

Esta apuesta por la eficiencia ha sido uno de los pilares fundamentales para obtener los certificados internacionales de construcción sostenible más exigentes, un requisito que además facilita el acceso a condiciones de financiación más favorables por parte de los fondos de inversión internacionales.

La "piel eléctrica" se suma así a otros hitos técnicos del proyecto, como el aprovechamiento del agua de lluvia para el riego o el reciclaje de los materiales de la antigua estructura.

Cuando el estadio funcione a pleno rendimiento en este 2026, los aficionados que miren hacia el cielo no solo verán una obra de ingeniería que los protege de los elementos, sino una superficie tecnológica capaz de alimentar de forma limpia los 3.000 metros cuadrados de pantallas LED y el sistema de iluminación de última generación del recinto.

El Spotify Camp Nou deja de ser un consumidor pasivo de recursos para transformarse en un generador de vida urbana, marcando el camino de cómo deben ser las infraestructuras deportivas del futuro.