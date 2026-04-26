FIFA cambia las normas del fútbol: desde el Mundial, el VAR podrá revisar segundas tarjetas amarillas y otras 2 situaciones

El árbitro José María Sánchez Martínez consultando el VAR en un partido de Europa League Reuters

El fútbol vivirá una revolución reglamentaria en el próximo Mundial 2026, que arranca en junio en Estados Unidos, Canadá y México. El International Football Association Board (IFAB) aprobó el pasado 28 de febrero un paquete de 10 modificaciones normativas que transformarán el juego con el objetivo de agilizar los partidos y reducir las pérdidas de tiempo.

Entre los cambios más destacados figura la ampliación del VAR, que podrá intervenir en tres nuevas situaciones que hasta ahora quedaban fuera de su alcance.

La principal novedad en el videoarbitraje permitirá revisar segundas tarjetas amarillas que deriven en expulsión cuando sean claramente incorrectas.

Hasta ahora, el VAR no podía intervenir en amonestaciones, lo que generaba situaciones polémicas cuando un jugador era expulsado de forma injusta tras recibir su segunda cartulina amarilla.

Las otras dos situaciones incorporadas son los errores de identidad, cuando el colegiado sanciona al futbolista equivocado con tarjeta roja o amarilla, y los tiros de esquina concedidos de manera incorrecta.

En este último caso, el sistema podrá avisar cuando se señale un córner que claramente debió ser saque de meta o viceversa, aunque solo si la revisión puede realizarse de inmediato sin demorar la reanudación del juego.

Guerra contra la pérdida de tiempo

Otro de los cambios fundamentales establece un límite de cinco segundos para ejecutar saques de banda y saques de meta. Si se supera ese plazo en un saque lateral, la posesión pasará al equipo contrario, mientras que si ocurre en un saque de portería, se concederá un tiro de esquina al rival.

Las sustituciones también tendrán controles más estrictos. Los futbolistas dispondrán de únicamente 10 segundos para abandonar el terreno desde que se muestra el tablero de cambio.

El árbitro Istvan Kovacs, durante el Barça - Atleti Europa Press

Quien incumpla esta norma deberá salir del campo y su reemplazo solo podrá ingresar cuando el juego vuelva a detenerse tras haber transcurrido un minuto en el cronómetro.

Otras modificaciones

El reglamento también introduce que los jugadores lesionados deberán ser atendidos fuera del terreno de juego para evitar interrupciones innecesarias. Además, no se amonestará a un infractor cuando el árbitro señale la ventaja y finalmente se logre marcar el gol, ya que la falta no impidió la anotación.

Los amistosos internacionales de selecciones absolutas permitirán hasta ocho sustituciones, pudiendo ambos equipos acordar elevar la cifra hasta un máximo de 11 cambios.

Los árbitros también podrán usar cámaras corporales en la cabeza o pecho, si los organizadores de la competición proporcionan el equipamiento y controlan el uso de las imágenes.

Estas medidas, aprobadas en la 140ª Asamblea General del IFAB celebrada en Cardiff bajo la presidencia de Mike Jones, tendrán validez tanto en el Mundial 2026 como en la temporada 2026/27.

El organismo rector de las reglas del fútbol busca con estos ajustes hacer el juego más dinámico y justo, eliminando las tácticas dilatorias que han proliferado en los últimos años.