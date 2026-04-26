El casting para el banquillo del Real Madrid: el club mira candidatos con experiencia y que sean respetados

Los resultados han terminado por dictar sentencia. Tras el último empate ante el Betis, Álvaro Arbeloa tiene muy complicado continuar en el banquillo del Real Madrid la próxima temporada.

El club blanco mira desde ya opciones para ocupar el cargo y lo que tiene bien definido es el perfil que deben tener los candidatos: entrenadores con experiencia en la élite, ganadores de títulos y que se hagan respetar dentro de un vestuario de estrellas, además de ser dialogantes y sepan qué significa pertenecer al Real Madrid.

Un perfil que se asemeje a lo que fueron Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti en la última década.

Son muchos los nombres que se manejan en las oficinas del Real Madrid, algunos por convencimiento propio y otros que han llegado a través de ofrecimientos vía los agentes.

Descartados técnicos jóvenes como Fábregas o Iraola, para no repetir lo que el club considera el error de Xabi Alonso, hay varios entrenadores a tener en cuenta.

Klopp, el gran deseo

A la cabeza de todo está uno: Jürgen Klopp. El alemán es el favorito de todos en la Casa Blanca y, además, reúne varios condicionantes más que lo convierten en el candidato perfecto: no está vinculado a ningún equipo y podría tomar las riendas desde la primera quincena de junio.

Jürgen Klopp, en su presentación con Red Bull Europa Press

Solo hay que conseguir el 'sí' de Klopp, lo que no será tarea sencilla, puesto que sus mensajes públicos apuntan siempre a seguir alejado de los banquillos.

El propio técnico, en su presentación como analista para el Mundial, fue rotundo al desmentir cualquier contacto con el club blanco: "Si el Real Madrid me hubiera llamado una sola vez, nos habríamos enterado. Pero eso es una tontería porque no me han llamado ni una sola vez. Ni una sola", aseguró en marzo Klopp.

Férreo defensor del proceso, con un primera año que suele ser casi de transición, Klopp puede tener dudas precisamente por su manera de afrontar los proyectos, cuando en un club de la exigencia del Madrid no hay margen para cábalas -y menos tras venir de dos temporadas sin grandes títulos-.

Aun así, el Madrid trabajará para convencerle.

Mourinho, más ruido que realidad

El otro nombre del que más se habla es José Mourinho. El técnico portugués guarda una buena relación con la directiva, especialmente con Florentino Pérez, y conserva un buen recuerdo del club que dejó por decisión propia en 2013.

Sin embargo, su nombre está sonando más por movimientos desde el lado del técnico luso que desde el Madrid: fue su agente, Jorge Mendes, quien ofreció la posibilidad al club e informó de la cláusula de salida de diez días que tiene Mourinho al final de temporada en el Benfica.

En el club se impone la creencia de que su tiempo ya pasó, siendo el Fenerbahce y el Benfica sus últimas experiencias, aunque también es cierto que Ancelotti arrancó su segunda etapa merengue procedente del Everton. De momento, desde el Madrid no se piensa en The Special One como opción real.

Allegri y el obstáculo del Milan

Un tercer nombre que también es un viejo conocido es Massimiliano Allegri, que ya estuvo a punto de entrenar al Madrid en 2021. En el club se sigue teniendo en alta estima al italiano, que ahora mismo dirige el Milan.

Ese es el mayor inconveniente: está bajo contrato con los rossoneri hasta 2027 y el propio director deportivo milanista, Igli Tare, ha dejado claro que el técnico "tiene un contrato largo" y que "están trabajando juntos para el futuro". Eso lo complica todo.

Pochettino, con opciones

Siguiendo con el perfil que se busca, han surgido más nombres. Uno que tiene buenas papeletas es Mauricio Pochettino, quien nunca ha ocultado su sueño de dirigir algún día al Madrid. A pesar de llevar un tiempo lejos de los grandes focos del club de clubes, en el Real Madrid no se olvidan de él.

En su contra juega que es el seleccionador de Estados Unidos y dirigirá al combinado norteamericano este verano en el Mundial disputado precisamente en su propio territorio.

Mbappé y Pochettino, en el PSG Reuters

Eso supondría que no se pondría a trabajar bajo el manto del Madrid hasta, seguramente, julio. Un inconveniente de peso dadas las necesidades del club blanco.

Otras alternativas lejanas

En esas mismas están otros nombres que han sonado, como Lionel Scaloni y Didier Deschamps, los seleccionadores de las dos últimas campeonas del mundo. Sin embargo, ambos casos se han enfriado con rapidez.

Scaloni, cuyo nombre irrumpió con fuerza después de la eliminación en Múnich, fue el propio técnico quien rebajó las expectativas al señalar que tiene "la cabeza preocupada en la Selección" y que "después del Mundial se verá".

Deschamps, por su parte, también ha enfriado sus opciones según informaciones llegadas desde París. En sus casos, además, es de esperar que lleguen a las rondas finales del torneo, cuya final se disputa el 19 de julio, lo que limitaría aún más su incorporación.

Un casting en silencio

Así están las cosas en el casting del Real Madrid, que trabaja en silencio. Por tanto, no sería de extrañar que apareciera algún nombre por sorpresa en las próximas semanas.

El objetivo sí está claro: que el aficionado y la plantilla del Madrid sepan cuál será su próximo entrenador en los primeros días de junio.