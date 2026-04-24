El pueblo español donde Jurgen Klopp veranea y tiene una casa de 3,9 millones: 500 m de playa y un buen lugar para bucear

Jürgen Klopp eligió hace tiempo cuál quiere que sea su refugio al sur de Europa. El técnico alemán, uno de los entrenadores más carismáticos del fútbol moderno, ha fijado en Santa Ponça, en el suroeste de Mallorca, el lugar donde desconectar del banquillo y del ruido del fútbol.

Allí pasa buena parte de sus vacaciones y allí ha invertido en una villa de lujo valorada en torno a 3,9 millones de euros, en una zona de colinas con vistas al mar, campos de golf y un ambiente mucho más tranquilo que el de otros puntos de la isla.

Santa Ponça no es un gran núcleo urbano, sino un pueblo costero integrado en el municipio de Calvià. Tiene algo más de 10.000 habitantes y una fisonomía muy marcada por su bahía: una playa principal de unos 500 metros de longitud, de arena clara y aguas poco profundas, protegida por la forma de ensenada.

Ese tramo de costa, flanqueado por pinos y edificios blancos en la ladera, es uno de los motivos por los que la zona se ha consolidado como destino de veraneo para familias, pero también para propietarios de alto nivel que buscan mar, buen clima y cierta discreción.

La elección de Klopp encaja con ese perfil. La villa en la que ha invertido, ubicada en una urbanización residencial de Santa Ponça, responde al patrón de la zona: casas modernas, con grandes ventanales, piscina, terrazas orientadas a la bahía y suficiente privacidad como para pasar desapercibido más allá de las fotos ocasionales de curiosos.

Para el entrenador, que ya ha reconocido en alguna ocasión que soñaba con tener una casa "en el sur", el enclave ofrece algo más que sol: un punto de equilibrio entre vida local mallorquina, servicios de alto nivel y acceso rápido al aeropuerto de Palma.

Más allá de la playa principal, Santa Ponça tiene un entorno que resulta especialmente atractivo para quienes disfrutan del mar de forma activa. Muy cerca se encuentran las islas Malgrats y la reserva marina de El Toro, dos zonas habituales para salidas de buceo y snorkel por la transparencia del agua y la presencia de vida marina.

Jürgen Klopp, en su presentación con Red Bull Europa Press

Desde el pequeño puerto deportivo o desde otros puntos de la costa salen embarcaciones que llevan a los visitantes a estas áreas protegidas, convirtiendo el pueblo en una base cómoda para quienes quieren algo más que tumbarse al sol.

La combinación de playa amplia, bahía resguardada y fondos marinos interesantes hace que el pueblo tenga un doble perfil: familiar durante el día y con un punto más sofisticado en su oferta náutica y de ocio.

A eso se suman varios campos de golf en los alrededores, que completan el paquete de "destino premium" que tanto atrae a alemanes, británicos y nórdicos desde hace años. En ese ecosistema, la presencia de una figura como Klopp encaja casi de forma natural: un entrenador de élite que busca anonimato relativo, pero con todas las comodidades a mano.

Mientras se resuelve su futuro en los banquillos, el alemán ya tiene claro dónde quiere seguir pasando sus veranos. En Santa Ponça encuentra algo que el fútbol no siempre garantiza: calma, mar a pocos pasos y la posibilidad de sumergirse, literal y figuradamente, lejos de la presión de la banda técnica.