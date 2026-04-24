El municipio español donde Cristiano Ronaldo acude en sus vacaciones: 3.500 habitantes y una gran actividad naútica

Illetes, en el municipio mallorquín de Calvià, se ha convertido en uno de los escenarios habituales del verano mediterráneo para Cristiano Ronaldo. El futbolista portugués ha sido visto en varias ocasiones en aguas de esta zona a bordo de su yate, lo que ha vuelto a situar el foco sobre un enclave que combina paisaje, exclusividad y proximidad a Palma.

Ses Illetes -conocida simplemente como Illetes- es una zona costera situada en la costa suroeste de Mallorca y, según el Ayuntamiento de Calvià, destaca por sus playas de arena fina, aguas turquesas y un ambiente selecto.

Su principal atractivo es la playa de Illetes, pero la zona también incluye pequeñas calas como Cala Comtessa y Cala Xinxell, muy apreciadas por quienes buscan un entorno más tranquilo. La propia web turística de Calvià la presenta como un enclave privilegiado en la bahía de Palma, con una fuerte vocación residencial y turística.

El interés de Ronaldo por este punto no es casual. Illetes se encuentra a unos 10 o 15 minutos en coche de Palma, según la información municipal, y está bien conectada con otros focos de la costa oeste mallorquina, como Bendinat y Puerto Portals.

Esa cercanía a la capital, unida a la calidad del entorno y a la oferta de restauración y beach clubs, explica por qué se ha consolidado como una zona muy frecuentada por residentes, visitantes y perfiles de alto poder adquisitivo.

Cristiano Ronaldo, en su avión privado. EFE

En términos paisajísticos, Illetes ofrece una postal muy reconocible del Mediterráneo: pequeñas calas, agua poco profunda y transparente, fondo rocoso y áreas de vegetación mediterránea.

Las playas de la zona son especialmente valoradas para el baño tranquilo, el snorkel y deportes náuticos suaves como el paddle surf o el kayak. Además, la oferta hotelera y gastronómica refuerza su posición como destino de vacaciones de perfil alto dentro del municipio de Calvià.

La presencia de Cristiano Ronaldo en Mallorca vuelve a subrayar el atractivo internacional de la isla como destino de verano para grandes figuras del deporte.

En julio de 2025, varios medios informaron de que el jugador había sido visto en aguas de Illetes y del puerto de Andratx a bordo de su yate, conocido por las iniciales “GC”, en referencia a Georgina Rodríguez y sus hijos. También se señaló que Ses Illetes es uno de sus puntos habituales de fondeo.

Más allá del nombre de moda del verano, Illetes resume bien una parte del modelo turístico de Mallorca: paisajes de gran valor, servicios de gama alta y una ubicación estratégica junto a Palma. Ese equilibrio entre naturaleza y exclusividad es, precisamente, lo que explica que siga atrayendo a celebridades, turistas y residentes por igual.