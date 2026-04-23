Lamine Yamal dice adiós a la temporada con el Barça por su lesión muscular pero estará listo para jugar el Mundial

Lamine Yamal dice adiós a la temporada. El jugador del FC Barcelona se sometió este jueves a pruebas médicas que revelaron su rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda, así que la entidad culé confirmó que su delantero no volverá a jugar más este curso.

"Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento conservador", dijo el Barça en su comunicado.

"Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial", escribió el club catalán para casi garantizar la presencia de su futbolista en la Copa del Mundo.

Lamine Yamal, lesionado en el partido ante el Celta. EFE

El FC Barcelona lanzó un mensaje tranquilizador para los aficionados de la Selección al confirmar que, previsiblemente, su presencia en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá no corre peligro.

Lamine Yamal hizo saltar ayer todas las alarmas en el transcurso del partido de La Liga ante el Celta de Vigo. El delantero fue el autor del gol de la victoria culé desde el punto de penalti, y fue en ese mismo lanzamiento cuando se lesionó.

Yamal ni siquiera celebró el gol. Enseguida se echó al suelo, pidió el cambio y se llevó las manos a la cara, consciente de que se había roto. Ahora las pruebas confirman que no volverá a jugar con el Barça en este curso.

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