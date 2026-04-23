La Administración Trump propone a la FIFA que reemplace a Irán por Italia en el Mundial de fútbol

Los futbolistas de la selección italiana, abatidos tras quedar fuera del Mundial de fútbol 2026 Reuters

Trump ha abierto un nuevo frente diplomático en plena cuenta atrás hacia el Mundial de 2026 al respaldar la propuesta de un enviado suyo para que Italia sustituya a Irán en el Mundial de fútbol que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

La iniciativa, revelada por el Financial Times y confirmada por varios medios internacionales, ha encendido las alarmas tanto en Zúrich, sede de la FIFA, como en las capitales implicadas.

El impulsor formal del movimiento es Paolo Zampolli, empresario italoestadounidense y "enviado especial" de la Administración Trump, con vínculos de larga data con el presidente.

Zampolli ha remitido una carta a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y al propio Trump, en su calidad de coanfitrión del torneo, planteando que la tetracampeona Italia ocupe la plaza de Irán.

"Confirmo que le he sugerido a Trump y a (el presidente de la FIFA, Gianni) Infantino que Italia reemplace a Irán en la Copa del Mundo. Soy italiano y sería un sueño ver a la Azzurri en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen la trayectoria necesaria para justificar su inclusión", declaró al Financial Times.

La apelación se apoya en el peso histórico de la selección italiana, que suma cuatro estrellas pero se quedó fuera del Mundial tras caer en la repesca ante Bosnia-Herzegovina en una dramática tanda de penaltis.

Para el fútbol italiano, sería una vía extraordinaria de regreso después de enlazar tres ausencias consecutivas en la gran cita. Sin embargo, la maniobra cuestiona el principio básico de clasificación por méritos deportivos que rige las competiciones de la FIFA.

Guerra, paz y Mundial

La propuesta llega en el peor momento posible desde el punto de vista diplomático. Faltan apenas semanas para el inicio del torneo y Washington e Irán intentan encarrilar unas frágiles negociaciones de paz sobre la guerra en Oriente Próximo, previstas en Islamabad.

Irán se clasificó en el campo y ha reiterado que su selección "está preparada" para competir, aunque condicionó su participación a que la FIFA le permitiera disputar sus partidos en México y no en sedes estadounidenses, alegando motivos de seguridad tras los bombardeos de Estados Unidos sobre su territorio.

Trump ha enviado mensajes ambiguos al respecto. Según Infantino, el presidente le trasladó en una reunión que el combinado iraní es "bienvenido" a jugar el Mundial en Estados Unidos, pero el propio mandatario ha sugerido que la presencia de los futbolistas persas podría ser "inapropiada" y "potencialmente peligrosa" en el contexto actual.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante una reunión en la Casa Blanca. REUTERS

Teherán, por su parte, ha denunciado que no puede garantizar la seguridad de su delegación si viaja a ciudades como Los Ángeles o Seattle.

Cálculo político y presión a la FIFA

La iniciativa de Zampolli también busca recomponer las deterioradas relaciones entre Washington y Roma, tensadas por los ataques verbales de Trump al papa León XIV y por la postura de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sobre la guerra de Irán.

Ofrecer un "gesto" a Italia en el mayor escaparate futbolístico del planeta se interpreta en ambos lados del Atlántico como una moneda de cambio política. Al mismo tiempo, la petición sitúa a la FIFA ante un dilema: ceder a presiones geopolíticas o defender a ultranza la integridad del proceso clasificatorio.

Infantino ha tratado de mantener el equilibrio, recordando en público su "excelente" relación personal con Trump pero subrayando que Irán, como cualquier selección clasificada, tiene derecho a competir.

De momento, el organismo no ha dado señales de aceptar un intercambio de participantes a estas alturas del calendario.

Con el reloj del Mundial en marcha, la ofensiva de la Casa Blanca añade una capa más de incertidumbre a un torneo ya marcado por la guerra, las tensiones diplomáticas y el intento de usar el fútbol como pieza en el tablero global.