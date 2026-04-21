Ni Chamberí, ni Retiro: la inversión de Koke en un edificio histórico de Madrid con 3.900 m2 para hacer viviendas de lujo

Koke Resurrección y el edificio de Madrid en el que ha invertido en su compra EE

El capitán del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, vuelve a mover ficha lejos del césped y lo hace en pleno corazón del barrio de Salamanca.

El futbolista se ha aliado con la gestora de inversiones Med Capital y varios empresarios de primer nivel para comprar un edificio histórico en el número 37 de la calle Núñez de Balboa, un inmueble de 1923 cuya transformación aspira a situarlo en la primera línea de la vivienda de lujo en Madrid.

La operación, que incluye la adquisición y la rehabilitación integral, supera los 50 millones de euros y consolida al centro de la capital como escenario preferente para las grandes fortunas que quieren posicionarse en el residencial prime.

Según informó Expansión, la transacción se ha canalizado a través del fondo Med Real Estate Value 2, vehículo especializado en captar capital de grandes patrimonios para invertirlo en proyectos inmobiliarios con alto potencial de revalorización.

En este caso, el atractivo se multiplica: ubicación en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, edificio con 3.900 metros cuadrados repartidos entre sótano, planta baja y seis plantas superiores y una fachada protegida como Bien de Interés Cultural, lo que añade valor patrimonial y obliga a una rehabilitación muy cuidada.

Koke Resurrección, tras la final de la Copa del Rey 2026 EFE

Koke no es el único nombre propio ligado a la operación. Junto a él participan Luis Cid-Fuentes, consejero delegado de la firma de contadores de agua y energía Gómez Group Metering y figura relevante en la patronal madrileña, y el empresario catalán Josep Gomà-Camps, vinculado al sector papelero.

Todos ellos se integran en una estructura de inversión liderada por Med Capital, cuyos socios de referencia incluyen apellidos tan conocidos en el mundo empresarial como Silvio Elías Marimón, ligado a la distribución alimentaria, el andorrano Ramón Cierco, Josep Pont Amenós (grupo Borges) o la familia Vall Esquerda (Vall Companys).

El plan para Núñez de Balboa 37 pasa por reposicionar por completo el edificio y llevarlo al segmento más alto del mercado. El proyecto contempla la creación de 14 viviendas de lujo con superficies de entre 150 y 230 metros cuadrados, con grandes terrazas y una piscina en la cubierta del ático como uno de los grandes reclamos comerciales.

El sótano se reservará para una batería de servicios comunitarios propios de un residencial de nueva generación: piscina climatizada y spa, gimnasio, sala de cine, espacios de coworking y áreas específicas para fisioterapia y estética, elementos que buscan ofrecer una experiencia casi de hotel cinco estrellas dentro de un edificio residencial.

La rehabilitación tendrá que respetar la fachada catalogada y otros elementos protegidos, de forma que la intervención combine la conservación del carácter histórico con estándares actuales de eficiencia energética, confort y diseño interior.

La entrada de Koke en esta operación madrileña confirma una tendencia cada vez más visible: deportistas de élite que utilizan su etapa en activo para consolidar un patrimonio diversificado, con el inmobiliario prime como pieza clave en ciudades donde la demanda de vivienda exclusiva no deja de crecer.