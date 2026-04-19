Juan Mata (37), sobre su 1º sueldo en el Real Madrid: "Cobré 90.000 euros en el Castilla con tan solo 18 años"

Juan Mata, el mediocampista español conocido por su paso por clubes como Real Madrid Castilla, Valencia, Chelsea y Manchester United, generó debate en 2016 con una entrevista en el programa Salvados de Jordi Évole.

En ella, abordó el exorbitante dinero en el fútbol moderno, reconociendo que los salarios de los jugadores de élite son "una burrada" respecto a la sociedad, aunque "normales" en el contexto futbolístico.

Mata recordó su inicio profesional en el Real Madrid Castilla, donde con solo 18 años firmó su primer contrato por aproximadamente 90.000 euros anuales. "Mi primer contrato profesional fue en el Real Madrid Castilla. Tenía 18 años y creo recordar que eran como 90.000 euros al año", declaró.

Esta cifra, ya significativa para un juvenil, marcó el comienzo de una carrera en la que los emolumentos escalaron rápidamente, ilustrando el salto económico del fútbol base a la élite.

Durante la charla en su casa de Manchester, Mata criticó cómo el fútbol se ha convertido en un gran negocio, con dueños y directivos por encima de aficionados. "Los dueños son más importantes que los aficionados. No se parece al fútbol de antes", afirmó.

Juan Mata, el día de su presentación como nuevo jugador del Melbourne Victory Football Club.

Admitió vivir en una "burbuja": "La vida real es la de mis amigos, que tienen que buscar trabajo o han estado en el paro". Respecto a su sueldo -alrededor de 150.000 libras semanales (unos 193.000 euros) en el Manchester United-, lo calificó de "irreal" comparado con el 99,9% de la sociedad española y mundial.

Incluso se mostró dispuesto a cobrar menos para reducir el "negocio" en el deporte: "Cobraría menos para que el fútbol fuese menos negocio". Esta postura contrastó con filtraciones de Football Leaks, que revelaron su prima de fichaje por el Chelsea (1 millón de euros) y salarios superiores a 4 millones anuales.

Sus reflexiones siguen relevantes en un fútbol donde los sueldos han crecido aún más, cuestionando la desconexión entre jugadores y realidad social.

Ahora Juan Mata compagina el tramo final de su carrera deportiva con una agenda empresarial y social cada vez más amplia, que lo ha convertido en uno de los futbolistas en activo con un perfil inversor y filantrópico más definidos.

Sus inversiones

Desde Australia, donde sigue jugando al fútbol, el burgalés diversifica su patrimonio entre el negocio del deporte en distintos continentes y un compromiso estable con causas sociales a través de una ONG que canaliza el 1% de su salario.

A sus 37 años, Juan Mata continúa en activo y lo hace en la A-League australiana, donde milita en el Melbourne Victory como centrocampista ofensivo. El club anunció su incorporación para la temporada 2025-26, subrayando la experiencia y el liderazgo que aporta un jugador campeón del mundo con España.

Juan Mata, accionista de la escudería Alpine.

Más allá del césped, una de las grandes apuestas de Mata es su entrada en el negocio del fútbol estadounidense. El español se ha unido al grupo de propietarios de San Diego FC, la nueva franquicia de la MLS que debutará como equipo de expansión.

El futbolista no se limita al negocio del fútbol. En el mundo del motor, Mata forma parte del grupo de inversión Otro Capital, que en 2023 adquirió el 24% del capital de Alpine Racing Ltd, la estructura de Fórmula 1 y competiciones asociadas de la marca francesa.