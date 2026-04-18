Marc Bartra (35), futbolista, sobre su infancia: "El dinero era escaso en mi familia y, encima, nacimos dos a la vez"

El futbolista del Real Betis, Marc Bartra, habló sobre su infancia y de la situación económica tan difícil que atravesaron. El español no pudo evitar emocionarse al hablar de sus origenes en el programa de Risto Mejide, Viajando con Chester.

Según el defensor, este contexto himilde en el que creció, ha sido determinante en su forma de ser y de entender la vida: "El dinero era escaso en mi familia y, encima, nacimos dos a la vez".

El defensa, criado en Sant Jaume dels Domenys, recordó cómo sus padres tuvieron que hacer un gran esfuerzo para sacar adelante a la familia. Aquella situación, lejos de suponer un obstáculo, se convirtió en el motor que impulsó su ambición y su disciplina desde una edad temprana: "Ver a mis padres luchar así te marca".

Durante la entrevista, el central bético se mostró especialmente sensible al rememorar aquellos años. En varios momentos de la conversación, su voz se quebró al recordar los sacrificios familiares y la importancia de mantenerse unidos en los momentos más complicados: "No me había ido de vacaciones nunca".

Su talento para el fútbol pronto empezó a destacar, lo que le llevó a dar el salto a la cantera del FC Barcelona, uno de los sistemas formativos más exigentes del mundo. Allí comenzó un camino lleno de esfuerzo, competencia y aprendizaje que acabaría desembocando en su debut con el primer equipo.

Marc Bartra, en un partido con el Barça. Foto: fcbarcelona.es

Tras su etapa en el conjunto azulgrana, el defensa continuó su carrera en el Borussia Dortmund, donde vivió experiencias tanto deportivas como personales que marcaron su trayectoria. Posteriormente regresó a España para consolidarse como uno de los referentes del Real Betis.

Y es que, una de las cosas que destaca Bartra sobre sus padres es el no aprovecharse de su sitaución como futbolista: "Nunca me han pedido ni un euro. Seguían trabajando, seguían yendo en tractor a la fábrica".

Unos referentes que vieron en los dos hermanos algo especial mientras practicaban con la pelota en casa: "Teníamos un balconcito pequeño, de uno por tres o cuatro metros, y no sé ni como regateábamos, no cabíamos".

Es por todo esto que Bartra siente una gran admiración por sus padres: "Me enorgullece, estoy muy orgulloso de ellos porque me lo han dado todo sin tener nada. Por mucho que se lo devuelva con dinero, no lo van a querer".

La entrevista no solo mostró al jugador, sino también a la persona. Un Bartra cercano, reflexivo y profundamente agradecido con su familia, ala que considera clave en todo lo que ha logrado a lo largo de su carrera.