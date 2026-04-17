Las 4 eliminaciones en Europa que ponen en riesgo la quinta plaza para España: Alemania es la mayor amenaza de LaLiga

Tras las eliminaciones del FC Barcelona, Real Madrid, Real Betis y Celta de Vigo, se ha puesto en riesgo la posibilidad de que España tenga una plaza extra para que un equipo más participe la temporada que viene en competiciones europeas.

Y es que tras la jornada europea, el ranking UEFA sitúa a España segunda con 21.406 puntos, muy alejada del primero que es Inglaterra con 26.569 pero con Alemania extremadamente cerca con 21.214 puntos.

Los partidos clave fueron el pase a semifinales del Bayern y del Friburgo, las eliminatorias dejaron cuatro partidos perdidos de equipos españoles y, además, la opción de sumar más puntos con dos partidos extra por parte de los alemanes.

Países Puntos Inglaterra 26.569 España 21.406 Alemania 21.214 Portugal 20.100 Italia 19.000

Por otra parte, aún quedan dos equipos españoles, los rojiblancos y los bukaneros, que son la esperanza para conseguir la quinta plaza extra en Europa. Todo ello dependerá de si consiguen pasar a la final y después, dependiendo de cómo hayan ido los resultados, ganarla.

Existe la posibilidad de que se juegue todo en una hipotética final de Champions que enfrente al Atleti y al Bayern, quien gane ese partido puede conseguir los puntos necesarios para conseguir esa ansiada plaza extra.

¿Qué es la quinta plaza?

Obtener la plaza extra en Europa implica que la temporada que viene se clasifica un equipo más en la Champions para la temporada que viene. En el caso de España se clasificaría el quinto de la clasificación y esto permite que entre un equipo más a jugar en Europa.

Para ello, España debe quedar entre los dos países con más puntos en el ranking de la UEFA y, dada la superioridad de Inglaterra que aún tiene a cuatro equipos vivos en las competiciones, solo queda luchar por la segunda plaza.

El Villareal jugando en Champions contra el Pafos. EFE

Una gesta que ya el año pasado se consiguió gracias a conseguir más puntos que Italia, en concreto, se logró una diferencia de 2.000 puntos que permitió que entrase el Villarreal a jugar la Champions.

Cómo funcionan los puntos

La forma de obtener puntos es sencilla, si ganas el partido consigues dos puntos y si lo empatas obtienes uno. Además, si consigues pasar de ronda tienes un extra, en la Champions son 1,5 puntos más, en Europa League 1 y en Conference 0,5.

También se tiene muy en cuenta la posición en la que se acaba en la fase liguera, dependiendo de la clasificación y de la competición se suman diferentes puntos. El primero es el que más consigue y a partir de él, el resto obtiene 250 puntos menos.

En el caso de la Champions, el primero consigue 12.000 puntos mientras que el segundo 11.750 y así sucesivamente. En la Europa League el líder obtiene 6.000 y en la Conference logra 4.000.

Además, la UEFA deja claro que las tandas de penalti no cuentan, es decir, si un partido acaba en empate, se suman los puntos que corresponden antes de que se resuelva todo desde los once metros.

Luego de sumar todos los puntos, se dividen entre el número de equipos que hay de cada país en las tres competiciones. En el caso de España, se divide entre ocho mientras que por parte de Alemania se hace por siete. Una pequeña diferencia que puede ser crucial para conseguir esa quinta plaza.