Marie-Louise Eta encarna el inicio de una nueva era en el fútbol: "Ojalá sirva de inspiración para las jóvenes"

La nueva entrenadora del Union Berlin,Marie-Louise Eta, compareció ante los medios en su primera rueda de prensa tras hacer historia en la Bundesliga y convertirse en la primera mujer en entrenar a un equipo masculino.

La alemana de 34 años asumió el cargo en un momento delicado para el club berlinés que aún no tiene asegurada la permanencia. Cuenta con el apoyo de grandes entrenadores como Kompany que se mostró muy contento con este nombramiento.

Durante su intervención, la entrenadora evitó centrarse en el componente histórico: "Comprendo perfectamente el debate público. Para mí siempre ha sido el fútbol lo más importante". Dejando a un lado todo lo que no es meramente deportivo.

Y es que la alemana está pensando en su siguiente partido contra el Wolfsburgo: "Ahora nos estamos preparando lo mejor posible para el partido". Y para ello fue clave el primer entrenamiento que dirigió al mando del equipo.

Ocurrió el pasado martes y ya sacó conclusiones favorables al respecto: "Ya he tenido la oportunidad de conocer a muchos jugadores y miembros del cuerpo técnico. Percibí un ambiente muy positivo".

Pero para poder hacer notar los cambios y mejorar el nivel del equipo, la alemana reconoció necesitar tiempo: "El objetivo de las sesiones de entrenamiento previas era presentar al equipo un buen plan que habíamos elaborado con antelación. Por supuesto, no se puede cambiar todo en tres días".

Aunque la entrenadora quiso centrarse en hablar de fútbol, era inevitable comentar la noticia de ser la primera entrenadora en la Bundesliga y del papel de la mujer en el fútbol europeo: "No soy la primer mujer en el fútbol. Hubo entrenadoras antes que yo, incluso en la segunda división francesa".

Marie-Louise dejó claro que daba igual ser hombre o mujer en este aspecto: "Entiendo el interés que despierta y sería estupendo que estas cuestiones desaparecieran algún día". Todos queremos obtenerel mejor resultado posible, independientemente del género"

Además, quiso dejar su opinión sobre los comentarios negativos que recibió a través de las redes sociales: "No hubo tiempo para profundizar mucho en el tema. Sé que hubo comentarios de odio, pero también muchos comentarios positivos".

Marie-Louise Eta durante su primer entrenamiento. Reuters

Lo más importante para la entrenadora es conseguir buenos resultados con su equipo pero también, quiere ser un ejemplo para la gente más joven y romper esas barreras que hay en el mundo del fútbol: "Nos sorprendió un poco que tuviera tanta repercusión. Pero es bueno que también pueda servir de inspiración para las jóvenes".