"Maradona comenzó a morir 12 horas antes de su verdadera muerte": arranca el nuevo juicio con 7 acusados en el banquillo

Más de cinco años después de la muerte de Diego Armando Maradona, Argentina vuelve a sentarse frente a uno de sus mayores fantasmas: si el ídolo fue víctima de su propia enfermedad o de un entramado médico que lo dejó morir en una casa que nunca estuvo preparada para ser una clínica.

El nuevo juicio oral arrancó este martes en los tribunales de San Isidro, con siete trabajadores de la salud en el banquillo y un mensaje central de la Fiscalía: "Maradona fue abandonado a su suerte, condenado a la muerte".

El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, abrió el debate escuchando los lineamientos de la acusación y de las defensas.

En la sala se sentaron, otra vez frente a la familia del Diez, el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la médica de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual.

El fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, abrió la audiencia con un ataque directo a la actuación del equipo médico. Calificó a los imputados como un "grupo de improvisados" y subrayó que la fiscalía ha trabajado durante cinco años para armar una imputación que combina tres bloques de prueba: testimonios, evidencia tecnológica -incluyendo chats y llamadas- y peritajes médicos.

"Tenemos una necesidad imperiosa: nosotros y la sociedad en su conjunto queremos que haya verdad. El derecho a la verdad es un derecho humano", afirmó, antes de detallar el rol de cada procesado en la internación domiciliaria de Maradona en el country San Andrés, en Tigre.

Ferrari sostuvo que el astro "fue abandonado a su suerte, condenado a la muerte" y dejó una frase que marcó la jornada: "Maradona comenzó a morir 12 horas antes de su verdadera muerte".

Fernando Burlando, abogado de la familia Maradona; Gianina Maradona; Dalma Maradona; y Verónica Ojeda, exesposa de Maradona, en el juicio

Según la tesis de la Fiscalía, esas horas previas estuvieron llenas de señales clínicas ignoradas, controles que nunca se hicieron y decisiones que lo dejaron sin la mínima contención cardiológica que requería un paciente con un cuadro de insuficiencia cardíaca crónica.

El también fiscal Cosme Iribarren complementó la exposición describiendo, uno por uno, los actos y omisiones que atribuyen a cada profesional.

Desde el lado de la familia, el abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, endureció todavía más el discurso. Arrancó su alegato con una definición sin matices: "Diego fue asesinado".

Argumentó que alguien "oculto" convocó a estos profesionales para realizar "acciones demenciales" y que, lejos de ofrecerle una oportunidad de recuperación, el grupo de médicos y cuidadores empujó "la vida del exjugador hacia el deceso" pese a las chances de supervivencia que, según la querella, aún existían.

"No fueron meras negligencias. Señores jueces, le van a hacer creer que la culpa fue del paciente, que la culpa fue de Maradona", advirtió Burlando, antes de describir el caso como "la crónica de un crimen que pretendía quedar impune".

La querella se alinea así con la Fiscalía en la idea de que el Diez fue víctima de una desatención sistemática y no de un simple error médico aislado.

Las defensas, en cambio, plantaron desde el primer día un escenario diametralmente opuesto. Los abogados de Leopoldo Luque cuestionaron la legitimidad del proceso y la presión mediática en torno al neurocirujano. Roberto Rallin sostuvo que "este juicio es un juicio injusto. Es injusto que esté sentado en el banquillo de los acusados el doctor Luque", y reclamó que el tribunal resista el clima exterior:

"Entendemos que este juicio no puede devolver la vida de nadie. A todos nos gustaría que Diego esté entre nosotros. Queremos un juicio justo, que resista a las presiones mediáticas. Si Diego estuviese vivo pediría que no condenen a Luque". Remató con una frase dirigida a los magistrados: "Luque es un hombre bueno que tiene que ser absuelto".

El neurocirujano y médico de cabecera de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque

Vadim Mischanchuk, defensor de Cosachov, centró su estrategia en el deterioro global del paciente. "Digamos las cosas como son. Acá además de la cuestión fáctica, médica y científica, hay una cuestión que surge de la autopsia. La defensa va a probar que, lamentablemente, el óbito del señor Maradona tiene que ver con un deterioro progresivo de su salud que en un momento dijo basta", sostuvo.

Por su parte, Diego Olmedo, abogado del psicólogo Carlos Díaz, defendió a su cliente subrayando que su intervención buscó siempre mejorar el entorno del exfutbolista: "Vamos a demostrar a lo largo de este juicio que Díaz hizo todo lo posible para que Maradona tenga una vida mejor".

Así será el juicio

El proceso, que contará con al menos dos audiencias semanales y más de 90 testigos, arranca desde cero tras la anulación del primer juicio por el escándalo del documental con una exjueza del tribunal.

La Fiscalía asegura que "impedirá la impunidad de los responsables", mientras las defensas sostienen que no hubo delito y que el desenlace fue la consecuencia inevitable de un cuerpo agotado.

Entre esas dos narrativas -la del abandono criminal y la del deterioro irreversible- se moverá un juicio que no solo busca establecer culpas, sino responder a la pregunta que atraviesa a toda Argentina: cómo murió realmente Diego Armando Maradona.