El doble 'efecto Simeone' sobre el Barça de Flick: dos lecciones en Copa y Champions repitiendo un plan infalible

Diego Simeone, junto a Griezmann, durante el partido entre Atlético de Madrid y Barcelona Europa Press

Diego Pablo Simeone ha construido, a lo largo de esta temporada, el argumento táctico más contundente contra el mejor Barça de la última década. Dos eliminatorias, el mismo manual y el mismo resultado: el Atlético pasa, el Barcelona se va a casa.

Primero fue la Copa del Rey, con un 4-0 inapelable en el Metropolitano que dejó sin argumentos a Flick y derivó en el 3-0 insuficiente de la vuelta en el Camp Nou. Después, en la Champions, la misma película con distintos escenarios: 0-2 en el Camp Nou en la ida y 1-2 en el Metropolitano en la vuelta, con el global 3-2 que certifica el acceso rojiblanco a semifinales.

Simeone volvió a exhibir el mismo bloque defensivo en ambas eliminatorias: un 4-4-2 de bloque medio-bajo, con las líneas muy juntas, el carril central blindado y el rival obligado a jugar por fuera.

Frente al 4-2-3-1 de Flick -con Pedri y Eric García (Gavi en la vuelta) como doble pivote y Dani Olmo libre entre líneas-, las distancias eran asfixiantes. En la ida del Camp Nou, el Barça acumuló 56% de posesión, 600 pases y 57 acciones en el área rival, pero solo dos llegadas claras.

En la vuelta del Metropolitano, Flick intentó romper esa estructura con Lamine Yamal como palanca principal, y durante 24 minutos pareció que funcionaría: el joven extremo marcó en el minuto 4 aprovechando un error de salida de Lenglet, y asistió a Ferran Torres en el 24 para igualar el global. Fue el único momento de la eliminatoria en el que el Barça pareció realmente superior.

Sin embargo, el bloque del Atlético nunca se rompió estructuralmente; los goles del Barça llegaron de errores puntuales, no de haber destrozado el sistema de Simeone.

El arma que el Barça no pudo neutralizar

La gran asimetría táctica de la eliminatoria fue esta: el Barça atacaba con muchos hombres, pero dejaba espacios enormes a sus espaldas. Simeone lo sabía y lo explotó en los tres partidos decisivos de esta temporada contra los azulgrana.

En la vuelta de la Champions, el gol de la clasificación fue la síntesis perfecta de su modelo. Cuando el marcador estaba 0-2 para el Barça y el Atlético parecía contra las cuerdas, Griezmann recibió en el círculo central, temporalizó la jugada con calma y encontró a Marcos Llorente en profundidad por la derecha.

Las estadísticas del Atlético de Madrid 1-2 FC Barcelona

El internacional español condujo hasta línea de fondo y sirvió a Lookman, que llegó lanzado al área sin oposición y batió a Joan García de primeras con el exterior en el minuto 31. Un gol de equipo que nació del caos azulgrana y terminó en la frialdad rojiblanca.

Ese gol reprodujo el esquema de la ida en el Camp Nou, donde los dos tantos del Atlético llegaron también en transiciones rápidas tras pérdidas de balón en campo propio del Barça.

La expulsiones de Cubarsí y Eric

Si en la ida fue la expulsión de Cubarsí el punto de inflexión de la eliminatoria, en la vuelta el árbitro Turpin expulsó con roja directa a Eric García en el minuto 79 por una entrada sobre un jugador del Atlético.

Con diez hombres, el Barça empujó con más corazón que cabeza los últimos diez minutos. Araújo tuvo el tercer gol en el 96', pero remató mal sobre el travesaño. Simeone supo manejar esa recta final igual que en la ida: ajustó posiciones, no se abrió y esperó que el tiempo corriese a su favor.

Flick, en cambio, reconoció la derrota con resignación: "Hemos hecho un partido fantástico y hemos jugado con uno menos. Lo aprecio mucho, pero no hemos tenido mucha suerte". El alemán miraba el árbol mientras Simeone veía el bosque.

El Atlético perdió 1-2 en la vuelta, sí, pero el global siempre estuvo de su lado. Esa es la trampa del resultado de la vuelta: el Barça ganó en el Metropolitano, algo que nunca había conseguido en Champions con Simeone, pero no fue suficiente. En toda la era del 'Cholo', el Atlético había pasado todas las eliminatorias europeas en las que ganó la ida. La estadística resistió una vez más.

El mismo manual, dos veces

El detalle más revelador de este doble 'efecto Simeone' es que Flick y su cuerpo técnico no fueron capaces de corregir el patrón entre febrero y abril. En Copa, el 4-0 del Metropolitano dejó la eliminatoria muerta desde el primer partido. En Champions, fue el 2-0 del Camp Nou.

El mecanismo fue idéntico: dominar la ida con solvencia -sea en casa o fuera- y gestionar la vuelta desde la ventaja con el bloque bajo y la amenaza en transición.

Diego Simeone y Lamine Yamal, durante el Atlético - Barcelona

Ningún equipo europeo había eliminado al Barça de Flick dos veces en la misma temporada. Simeone lo ha hecho con la misma receta y sin cambiar de forma significativa su modelo.

Tras otra noche especial de Champions, su mensaje al vestuario fue exactamente el que le define: "Son 14 años que estoy acá en el club y no dejo de emocionarme. Le dije gracias a los jugadores. Soy un agradecido totalmente como entrenador por la forma, el empuje y el corazón que pusieron los futbolistas".

"Son 14 años que estoy acá en el club y no dejo de emocionarme" 'Cholo' Simeone, tras la clasificación a semis

Y mira con ilusión a lo que queda de Champions: "Necesitamos cumplir con los tres partidos que nos faltan en base al respeto, a la humildad y a saber lo que queremos. Tenemos muy claro qué es lo que queremos y vamos a ir a buscarlo."

Tras la clasificación, el técnico argentino se permitió también un dardo elegante hacia quienes subestimaron al Atlético: "¿Sabes qué lindo es estar en semifinales? No saben lo bueno que es. No saben lo bueno que es estar entre los cuatro mejores de Europa."

Y se rindió a su 'genio' Griezmann: "Hemos tenido un genio y tenemos un genio del fútbol. Un jugador diferencial, con jerarquía."

Son 14 años de Simeone en el Atlético, y otra noche que lo confirma como el entrenador que mejor ha sabido leer -y destruir- al Barça de esta generación.