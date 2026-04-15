Los árbitros coinciden: es roja clara a Eric García por la falta a Sörloth y Raphinha recibirá una buena sanción por su rajada

Las principales voces arbitrales de la radio española coincidieron este martes en la valoración de las dos grandes polémicas del Atlético de Madrid - FC Barcelona de Champions.

El encuentro, que terminó con triunfo azulgrana (1-2) pero clasificación rojiblanca para semifinales, dejó dos puntos de debate: la expulsión de Eric García tras su acción sobre Alexander Sörloth y las duras declaraciones de Raphinha contra el colegiado francés Clément Turpin.

Iturralde González, analista de la Cadena SER, fue tajante en El Larguero: "Aquí no hay discusión. Cuando tú corres por detrás de un jugador, o a su lado, lo que haces es enmascarar la zancadilla. [...] Es roja clara".

Según su explicación, Eric García tocó la pierna de Sörloth cuando el delantero del Atlético se encaminaba hacia el área en ventaja, provocando su caída. La comparación con técnicas de rugby -"zancadilla francesa"- sirvió para ilustrar cómo un toque leve puede ser decisivo. Para el excolegiado vasco, la falta encaja en el concepto de oportunidad manifiesta de gol y, por tanto, la expulsión fue correcta.

En la misma tertulia, Iturralde valoró las palabras de Raphinha tras el encuentro como "una salida de tono que no va a quedar impune". El brasileño acusó al árbitro de haber "robado el partido" y aseguró que "el arbitraje estuvo muy mal". Según el exárbitro, la UEFA actuará con severidad: "Va a sancionar a Raphinha porque ha hablado de partido robado. [...] Puede ser desde una multa económica hasta partidos".

Manu Carreño, conductor del programa, añadió que "le va a salir cara la tontería" al extremo azulgrana, quien no disputó el encuentro por lesión pero protagonizó la gran polémica posterior con sus declaraciones.

En Tiempo de Juego (COPE), Rubén Martín destacó que la expulsión fue incuestionable desde el punto de vista técnico: "No es roja potencial por último defensor [...], es que está Sörloth con dos compañeros más. Dos contra el portero, en realidad". Para el narrador, la jugada representaba una "ocasión manifiesta de gol" y su desenlace "cambió el partido".

La falta de Eric García sobre Sörloth que le costó la expulsión

También criticó la actuación inicial del juez de línea, que levantó la bandera antes de tiempo. El VAR corrigió la decisión y Turpin mostró la roja directa, dejando al Barça con diez jugadores en el tramo final.

Su compañero Pedro Martín coincidió plenamente: "La jugada es como la expulsión de la ida. Y la posición de Sörloth es demasiado centrada como para que no sea roja", apuntó el especialista, subrayando que la jugada tenía todos los elementos para ser castigada con expulsión sin discusión.

Por último, en Radio MARCA, Pérez Burrull cerró el consenso arbitral desde el programa Marcador: "Es una jugada clara de expulsión. Koundé no llega y la acción del central azulgrana sobre Sörloth merece la roja tras consultar el VAR".

El veredicto general de los analistas es unánime: la roja a Eric García fue justa y conforme al reglamento, y la actuación del árbitro fue correcta tras revisar la jugada.

En cambio, la reacción verbal de Raphinha podría llevarle a enfrentarse ahora a una sanción que, según se pronostica, "no será leve". La frustración azulgrana por el desenlace de la eliminatoria ha sido evidente, pero el criterio arbitral no deja dudas: acción de gol, falta clara y expulsión inevitable.