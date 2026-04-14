Lamine Yamal y un 'imposible' ante Simeone: las claves tácticas entre el fuerte del Atleti y el caos obligado del Barça

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El Metropolitano se prepara este martes para ser el escenario de lo que todo el mundo considera una misión imposible para el FC Barcelona. Tras caer derrotado por 0-2 en la ida de los cuartos de final de la Champions League en el Camp Nou, el equipo de Hansi Flick necesita un milagro para acceder a las semifinales.

Y lo hace en uno de los feudos más sólidos en Europa: el Atlético de Madrid nunca ha perdido en casa en una eliminatoria de Champions bajo el mando de Simeone. Dieciocho partidos, trece victorias y cinco empates. Ninguna derrota.

La estadística es aún más brutal si se analiza en profundidad. En más de sesenta partidos de Champions en el Calderón y el Metropolitano con Simeone al frente, solo una vez el rival consiguió un resultado que este martes forzaría la prórroga.

Fue el Lille en la temporada 2024/25, que se llevó un 1-3 del feudo rojiblanco. El Barça, hoy, necesita algo superior a eso: necesita ganar por tres goles de diferencia , o por dos para, al menos, irse al tiempo extrarreglamentario.

90 segundos lo cambiaron todo

La ida del martes pasado en el Camp Nou dejó un guión que Simeone debe de haber visto con satisfacción. El Barcelona dominó con el balón -más de un 56% de posesión, cerca de 600 pases completados, 20 disparos- pero llegó a la hora de la verdad completamente inofensivo.

El Atlético, en cambio, apenas disparó cinco veces. Dos fueron gol. Esa estadística, en sí misma, es el retrato más fiel de lo que fue el partido y de lo que puede volver a ser la vuelta.

Pau Cubarsí recibe la tarjeta roja en el partido ante el Atlético de Madrid

El punto de inflexión llegó en el descuento del primer tiempo. El VAR señaló roja directa para Pau Cubarsí por derribar a Giuliano Simeone cuando era el último defensor, y apenas un minuto después, Julián Álvarez había convertido la falta directa con un golpeo espectacular para poner el 0-1 en el marcador.

Dos hechos en menos de noventa segundos que transformaron el partido y la eliminatoria entera.

Con diez hombres, el equipo de Flick se mantuvo fiel a sus principios, amontonó ocasiones y generó peligro de manera casi incomprensible dada la inferioridad numérica. Pero la segunda parte llegó con el desgaste físico y emocional como aliado del Atlético.

El 0-2 de Alexander Sörloth en el minuto 69, tras un centro de Matteo Ruggeri que nadie despejó con claridad al área, certificó una noche perfecta para el conjunto rojiblanco.

Lamine Yamal: la única esperanza culé

Si hay un futbolista capaz de torcer el brazo a la historia esta noche, ese es Lamine Yamal. El extremo del Barça fue el único capaz de generar superioridades reales en el partido de ida, recibiendo en anchura y encarando 1 contra 1 con la confianza de quien sabe que tiene algo que los demás no tienen.

No por casualidad fue el jugador más incómodo para el bloque atlético durante el tiempo que el Barça jugó con once.

En la rueda de prensa previa al partido, Lamine apareció sin sombra de duda en los ojos. A pesar de sus 18 años, el extremo azulgrana salió en la previa del decisivo Atlético-Barça con determinación. "Si quedamos eliminados, será luchando hasta el final, no dejaremos ningún minuto sin apretar y correr, lo dejaremos todo", declaró con la serenidad de alguien que convierte la presión en combustible.

Lamine Yamal, este lunes en el medio de la sala de prensa del Metropolitano

Y añadió, con un punto de humor desafiante que solo se permite quien tiene dieciocho años y ya ha ganado una Eurocopa: "A ver si el Cholo me hace un favor y me pone un uno contra uno con algún jugador". No es una fanfarronada. Es la lectura exacta del partido que el Barça necesita: que Lamine tenga espacios, que haya duelos individuales, que el Atlético no pueda ahogarle con coberturas dobles permanentes.

Ahí está, precisamente, el dilema táctico más interesante de la vuelta. Simeone sabe perfectamente lo que Lamine puede hacer. Su bloque medio-bajo, compacto y bien estructurado, está diseñado para cerrar exactamente esas situaciones de peligro.

La pregunta es si el técnico argentino se arriesgará a dar más libertad a sus laterales para atacar -lo que implica conceder esos 1 contra 1- o si optará por un equipo más conservador que cuide el resultado y fuerce al Barça a llegar a zonas sin profundidad.

La fortaleza del Metropolitano con Simeone no es un mito alimentado por la nostalgia. Es una realidad estadística documentada. Dieciocho partidos de eliminatorias de Champions en casa bajo su mando: trece victorias, cinco empates, cero derrotas.

La alineación probable del Atlético de Madrid contra el FC Barcelona

La alineación probable del Barcelona contra el Atlético de Madrid

Lo que Simeone construye en casa es un equipo diferente al que viaja. El Metropolitano permite al Atlético salir algo más, mantener posesiones más largas y gestionar el partido sin el riesgo de quedar excesivamente expuesto.

Con un 0-2 a favor, el guion más probable es un equipo que arranque esperando, que conceda espacios controlados y que explote las transiciones rápidas en cuanto el Barça, obligado a atacar, deje huecos a sus espaldas.

El césped, una polémica que no es baladí

La jornada del lunes añadió un episodio extradeportivo que, sin ser determinante, no es irrelevante. El Barça pidió a la UEFA que midiera la altura del césped del Metropolitano después de que el propio Flick, durante el entrenamiento de reconocimiento del campo, inspeccionase personalmente el estado del verde. El técnico alemán se agachó para tocarlo y comprobar su textura, mostrando su malestar a responsables de la UEFA presentes en la sesión.

El club culé considera que el terreno de juego no reúne las condiciones reglamentarias. La normativa de la UEFA exige que la altura del césped no supere los 30 milímetros y debe ser uniforme en todo el campo. Un césped alto ralentiza la circulación del balón, algo que históricamente incomoda al Barça, cuyo estilo se basa en la velocidad y precisión en los pases.

El Atlético, por su parte, respondió con contundencia: el césped está "como siempre" y cumple con todos los requisitos exigidos por la UEFA. Desde el club colchonero aseguran que el terreno está en la misma medida de toda la temporada y que ha mejorado notablemente en las últimas semanas tras los problemas derivados del frío a comienzos de año.

Hansi Flick, en el entrenamiento de este lunes en el Metropolitano junto a Ferran Torres y Pedri

La UEFA se ha comprometido a revisar el estado del terreno y, si fuera necesario, ajustar su altura antes del encuentro.

El episodio revela el estado de tensión que rodea a esta eliminatoria y la búsqueda desesperada de ventajas por parte del Barça en cualquier terreno posible. Un equipo que discute la altura del césped rival es un equipo que siente que necesita que todo esté a su favor para conseguir lo que la estadística define como casi imposible.

Lo que necesita el Barça para soñar

Para lograr la remontada imposible, el equipo de Flick necesita resolver varios problemas que quedaron expuestos en la ida.

El primero y más urgente: la falta de eficacia letal. Sin un Lewandowski en plenitud, el Barça genera ocasiones pero no las convierte. La eficacia ofensiva es el talón de Aquiles del equipo en este tramo de la temporada, y frente al Atlético, que defiende con orden y no concede demasiadas oportunidades, cada ocasión tiene el valor de un gol potencial que no puede desperdiciarse.

El segundo problema es la protección del balón en zonas medias. Cada pérdida en el carril central puede transformarse en una transición atlética que el Atlético sabe ejecutar a la perfección: Julián Álvarez y Sörloth son atacantes que no necesitan muchas ocasiones para hacerle daño a cualquier defensa del mundo.

Y el tercero es emocional. El Barça llega al Metropolitano con la mochila del resultado adverso, la expulsión de Cubarsí y el peso de una historia que no está de su lado. Necesitará un comienzo firme, un gol temprano y, sobre todo, a Lamine Yamal en su mejor versión. "No hay que pensar que es un milagro remontar. Es verdad que empezamos 2-0, pero hay que jugar como sabemos", dijo Lamine.

Si el Cholo no le hace el favor que él mismo pidió en rueda de prensa, el extremo de Mataró tendrá que buscarlo por su cuenta. En eso, al menos, nadie en este Barça tiene más recursos que él.