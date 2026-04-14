Iago Aspas (38), futbolista: "Podría haber invertido en negocios como la hostelería, inmobiliaria y gasolineras"

Un deportista profesional, cuya carrera concentra elevados ingresos en un periodo limitado, suele enfrentarse a múltiples propuestas de inversión, algunas de rentabilidad incierta.

Con el objetivo de orientarles en la toma de decisiones, la firma de asesoría PKF Attest y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) elaboró una guía específica a finales de 2017.

En aquella ocasión, Iago Aspas reconoció meses antes de cumplir los 30 años -ahora tiene 38-, que "ya podría haber invertido en infinidad de negocios. He recibido ofertas que abarcan desde la hostelería o el sector inmobiliario hasta nuevas tecnologías, exposiciones itinerantes, gasolineras o empresas de conciertos", explicó el delantero.

El futbolista gallego, natural de Moaña (Pontevedra), es uno de los clientes de la asesoría que ha impulsado esta publicación. En el prólogo comparte su experiencia, al igual que el exjugador del Atlético de Madrid Álvaro Domínguez.

Íñigo Ábrego, gerente del área fiscal de PKF Attest y coautor de la guía junto a Alberto Rodríguez y Jon Murguiondo, señaló a EFE que, durante los siete años en los que la firma ha asesorado a deportistas de élite -incluidos una treintena de futbolistas de LaLiga-, han analizado propuestas de inversión de muy diversa índole.

Iago Aspas, durante el partido ante el Sant Andreu de la temporada 24-25 en Copa del Rey. Europa Press

"He visto desde operaciones de compraventa de supermercados o sucursales bancarias para su posterior alquiler, hasta gasolineras. Incluso recuerdo una propuesta para financiar investigaciones con células madre", detalló Ábrego.

El abanico de oportunidades que llega a los deportistas abarca desde el sector inmobiliario y hotelero hasta marcas de ropa o la organización de eventos.

Sin embargo, la experiencia de los asesores permite identificar aquellos negocios que presentan mayores riesgos, como ocurre habitualmente con la restauración.

La misma firma lanzó en 2024 guía fiscal dirigida a futbolistas profesionales. En ella se exponían casos reales y se ofrecían recomendaciones sobre cómo gestionar su dinero: desde cómo invertirlo hasta en quién confiar, cómo actuar ante una propuesta de inversión o en qué etapa de la carrera deportiva conviene adoptar una postura más conservadora.

En su aportación, el delantero de Moaña relató una experiencia personal en la que estuvo a punto de realizar una inversión que, en un primer momento, le parecía muy atractiva, aunque finalmente logró evitarla tras consultarlo con sus asesores.

Iago Aspas alarga todavía más su leyenda en el Celta RCCELTA

"Cuando te presentan una oportunidad de negocio, todo son buenas perspectivas y grandes números. Parece que, o se realiza la inversión en el momento o se escapa la oportunidad. Recuerdo una propuesta de inversión que me parecía fantástica. Debía aportar aproximadamente 300.000 euros en un negocio, que, al cabo de unos meses, me devolvía la aportación y me producía una rentabilidad impresionante", contó el delantero del Celta.

"Casi por casualidad, salió el tema en una conversación con mis asesores, y les plantee la operación. Rápidamente tomaron el asunto con mucha seriedad. Hablaron con los promotores del negocio, analizaron los números, las responsabilidades que asumía y las posibilidades de éxito. Fueron categóricos, invertir ahí en la forma planteada tenía un punto de locura", empezó explicando.

"Los números del plan de negocio carecían de rigor, y, por tanto, la rentabilidad se desplomaba, existiendo una alta probabilidad de perder lo invertido. Finalmente, tomé la decisión de no invertir. La experiencia si me sirvió para darme cuenta de lo fácil que puede llegar a ser perder cantidades importantes de dinero", añadía el jugador del conjunto celeste.