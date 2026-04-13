Ni Santorini ni Creta: las islas preferidas por Nico Williams para sus vacaciones entre aguas turquesas y fiestas de lujo

Nico Williams, en un fotomontaje de sus vacaciones.

Mykonos, el paraíso ciclado de aguas turquesas y fiestas legendarias, acogió en mayo de 2025 a Nico Williams y la élite del Athletic Club en unas vacaciones que capturaron la esencia de la unión rojiblanca.

Tras cerrar una gran temporada con billete a la Champions League y la emotiva despedida de veteranos como Óscar de Marcos, el extremo lideró una escapada grupal que mezcló relax absoluto, lujo mediterráneo y noches épicas, consolidando la tradición post-Liga del vestuario bilbaíno.

La aventura arrancó a finales de mayo de 2025, inmediatamente después del último duelo liguero ante el FC Barcelona.

Nico Williams se lamenta por fallar una ocasión ante el Barça. Reuters

Nico Williams, convertido en estrella tras su Eurocopa triunfal con España, reunió a hasta 18 compañeros: Unai Núñez, Iñigo Lekue, Unai Simón, Yuri Berchiche y más miembros de la "cuadrilla".

Esta tradición anual refuerza los lazos del grupo, clave en el éxito del Athletic, y Nico la inmortalizó en Instagram con stories de yates y brindis colectivos.

Yates, playas y el fiestón en Tabu

El itinerario fue puro hedonismo griego. Alquilaban yates privados para surcar el Egeo, deteniéndose en calas vírgenes con snorkel y barbacoas improvisadas.

Visitaron playas icónicas como Psarou (el enclave VIP de Mykonos, con beach clubs como Nammos) y Ornos, famosa por su arena fina y aguas cristalinas ideales para paddle surf. Nico compartió paisajes de colinas blancas contra el azul infinito, capturando puestas de sol que parecieron sacadas de una postal.

El pico de la escapada llegó en Tabu, el nightclub más exclusivo de la isla. Videos virales mostraron a Nico bailando con bengalas llameantes, descorchando botellas de Dom Pérignon y disfrutando cachimbas en un reservado VIP.

El local, imán para jet-setters, celebró su presencia en redes, con el bilbaíno como protagonista de un ambiente eléctrico que duró hasta el alba.

Alojamiento y estilo de vida low-key

Aunque no trascendieron detalles precisos del hotel por privacidad, el grupo optó por villas de lujo con piscinas infinitas y acceso directo a playa, típicas en complejos como Cavo Tagoo o Bill & Coo Coast.

Mykonos ofrece anonimato a famosos: servicio de helicóptero privado, seguridad 24/7 y menús personalizados. Nico, discreto pese a su fama, priorizó momentos auténticos con amigos, alejado de paparazzis.

Estas vacaciones llegaron en el mejor momento: Nico venía de deslumbrar en la Eurocopa 2024, donde su velocidad y regate fueron decisivos para el título español. Autor de 11 goles y 10 asistencias en Liga con el Athletic, se perfilaba como heredero de cracks como Lamine Yamal.

Sin embargo, la 2025-26 ha sido un calvario: lesiones recurrentes en isquiotibiales y tobillo lo han limitado a apenas 12 partidos, con críticas por su irregularidad.

A meses del Mundial 2026 en EE.UU., Canadá y México, su presencia con España pende de un hilo. Nico entrena a contrarreloj en Lezama y se espera que una buena recta final de curso le permita llegar en condiciones para volver a defender la camiseta de la Selección.