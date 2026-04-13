El desconcierto de los jugadores del Real Madrid por el penalti no señalado a Mbappé: "¿Cómo es posible? Si tiene sangre"

La polémica arbitral vivida en el último partido del Real Madrid ante el Girona sigue generando grandes repercusiones. El codazo sufrido por Kylian Mbappé no solo dejó secuelas físicas, sino también una profunda indignación en el vestuario blanco.

El incidente ocurrió en los minutos finales del partido, cuando el delantero cayó dentro del área tras recibir un duro golpe en la cara por parte de Víctor Reis. Dicha acción no fue sancionada por el colegiado ni revisada por el VAR.

Las imágenes posteriores evidenciaron la gravedad del impacto. El delantero francés acabó con una herida en la ceja que requirió puntos de sutura, lo que incrementó las reclamaciones de sus compañeros hacia el colegiado.

Y es que los jugadores del conjunto blanco rodearon al colegiado nada más se produjo la jugada para reclamar que se pitase penalti. Según han podido captar las cámaras, la incredulidad era total.

Uno de los que protestaron fue Vinicius, el brasileño no entendía cómo no se señalaba falta: "Va con los brazos". Otro que protestó fue el canterano Gonzalo, cuyas quejas iban orientadas al VAR: "Por favor, míralo, míralo".

Valverde recibiendo amarilla en el Real Madrid - Girona. Reuters

Tras el pitido final, la indignación no se rebajó, Jude Bellingham fue también a los colegiados para pedir explicaciones: "He dicho que hay sangre. Un choque allí y amarilla. ¿Cómo es posible que eso no sea penalti?".

El malestar también se trasladó al banquillo. El técnico, Álvaro Arbeloa mostró su frustración tanto durante el partido como en rueda de prensa, donde calificó la jugada como: "Un penalti aquí y en la luna".

Más allá del enfado inmediato, la jugada ha tenido consecuencias deportivas importantes. El empate ante el Girona supuso un duro golpe para las aspiraciones ligueras del conjunto blanco, que ve cómo se alejan sus opciones en la clasificación en un momento clave de la temporada. Ya que está a nueve puntos del FC Barcelona que ganó su partido de esta jornada contra el Espanyol.

El caso ha reavivado el debate sobre el criterio arbitral y el uso del videoarbitraje en LaLiga. Expertos y analistas han coincidido en señalar que la acción era, como mínimo, revisable, aumentando la presión sobre el colectivo arbitral.

Arbeloa, en el banquillo del Real Madrid EFE

En el vestuario del Real Madrid, la sensación es de hartazgo. No se trata solo de una jugada aislada, sino de una acumulación de decisiones que consideran perjudiciales. Este episodio ha reforzado la percepción de enfado dentro del club.

Sensación que el propio Arbeloa comentó en la rueda de prensa: "Es lo que tenemos y es lo que hay. El VAR entra cuando viene bien y, cuando no, no entra. Ya sabéis mi opinión y estos hechos no hacen más que confirmarla".

Mbappé recibiendo amarilla en el Real Madrid - Girona. Reuters

Mientras tanto, Mbappé ya se centra en su recuperación. Aunque el golpe no va a hacer que se pierda ningún encuentro, sí que obliga a tener ciertas precauciones para cuidar la salud del jugador, por esto el francés no estuvo presente en el entrenamiento del domingo.

El francés es clave para el Real Madrid y le necesita al 100% para poder lograr la remontada en Champions e intentar luchar hasta el final el título liguero.