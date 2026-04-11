Míchel, entrenador del Girona: "Le reprocho a mi padre que mi madre no tenga pensión, la cultura de mi casa es machista"

El entrenador del Girona FC, Míchel Sánchez, sorprendió con unas declaraciones muy personales que trascienden lo deportivo y abren un debate sobre la cultura y la educación en España. Durante una entrevista en el podcast de Feeberse, el técnico madrileño habló de la influencia de su entorno familiar y de cómo el machismo ha estado presente en su casa desde su infancia.

"Le reprocho a mi padre que mi madre no tenga pensión, la cultura de mi casa es machista", reconoció con sinceridad Míchel, quien quiso poner sobre la mesa un asunto que, según él, sigue afectando a muchas familias españolas. Para el entrenador, la clave pasa por identificar esos patrones culturales y trabajar por un cambio real en las nuevas generaciones.

Estas palabras han tenido una gran repercusión en los medios y redes sociales, donde numerosos aficionados y personajes del mundo del deporte han valorado la valentía de Míchel al hablar abiertamente de un tema todavía tabú en muchos hogares.

El técnico del Girona, acostumbrado a destacar por su serenidad y claridad de ideas, ha mostrado una faceta más íntima y comprometida.

Míchel explicó que creció en un ambiente donde las tareas domésticas y las responsabilidades familiares recaían principalmente sobre las mujeres. "La cultura de mi casa es machista", insistió, subrayando que ha tardado años en reconocerlo y tratar de modificar esa visión en su propia vida.

Además, admitió sentir dolor al recordar cómo su madre, tras dedicar toda su vida a cuidar de su familia, no percibe pensión. "Le reprocho a mi padre que mi madre no tenga pensión", reiteró durante la entrevista, evidenciando la desigualdad que muchas mujeres han sufrido en generaciones anteriores.

Desde su llegada al Girona, Míchel ha mostrado una personalidad abierta y reflexiva, transmitiendo valores de igualdad y trabajo colectivo tanto dentro como fuera del campo.

El equipo catalán atraviesa una etapa histórica en La Liga, y su entrenador se ha ganado el respeto no solo por los resultados, sino también por su capacidad de expresar con honestidad sus pensamientos sobre temas sociales.

Las declaraciones de Míchel invitan a reflexionar sobre cómo la educación familiar influye en la sociedad actual. El entrenador considera que el cambio empieza desde casa, enseñando respeto y equidad entre hombres y mujeres. "La cultura del machismo no se combate solo con palabras, hay que hacerlo con hechos", afirmó en otro momento de la conversación.

Con esta intervención, Míchel se ha situado en el centro de un debate que va más allá del deporte, reivindicando el papel de la mujer y la necesidad de corregir injusticias históricas. Su testimonio deja claro que el éxito profesional no está reñido con la autocrítica ni con la responsabilidad social.