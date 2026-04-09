Enrique Cerezo (78): "Me levanto a las 6 de la mañana, voy al gimnasio y no desayuno nunca. No sé lo que es el café"

Enrique Cerezo, ha compartido un retrato inédito de su vida cotidiana en una conversación con Esperanza Aguirre. Lejos de centrarse en el fútbol o en su faceta como productor cinematográfico, el dirigente madrileño se detuvo en los detalles de su rutina diaria, marcada por la disciplina, el trabajo constante y una sorprendente confesión: nunca ha probado el café.

"Un día en mi vida normal me levanto a las 6 de la mañana o 6:30, voy al gimnasio. No desayuno nunca, ni sé lo que es el café. Nunca he probado el café en mi vida. Y no tomo algo nada más que cuando voy a comer", aseguró el presidente del Atlético de Madrid en una entrevista con The Objective.

La declaración provocó el asombro tanto de la expresidenta de la Comunidad de Madrid como de los seguidores del club rojiblanco, acostumbrados a ver al empresario activo desde primera hora del día.

A sus 78 años, Cerezo mantiene una energía y un ritmo de trabajo que sorprenden incluso en un mundo tan exigente como el del fútbol. "Normalmente como en Madrid hay 3.500 actos todos los días, pues si no das tú una charla te la dan (entre risas)", explicó.

"Así hago, así paso el día. Mucho viaje y la verdad es que trabajando continuamente. Yo al jubilado la verdad es que no le entiendo. Si estás jubilado ya te quedas para ir al supermercado", añadió el presidente rojiblanco, evidenciando que su actividad profesional sigue siendo su motor vital.

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Las palabras de Cerezo reflejan la personalidad incansable de uno de los empresarios más reconocidos del país. Desde finales de los noventa, el madrileño ha combinado su labor al frente de la productora Enrique Cerezo P.C. con su papel como presidente del Atlético de Madrid, club al que llegó en 2003 y con el que ha conquistado títulos nacionales e internacionales, incluida la Liga 2013-14 y dos Europa League.

Su rechazo a la jubilación, como él mismo confiesa, no es casualidad. Cerezo forma parte de esa generación de empresarios que conciben el trabajo como parte inseparable de la vida.

Lejos de retirarse o reducir sus compromisos, continúa participando en actos institucionales, estrenos cinematográficos y reuniones de fútbol, manteniendo un perfil público constante.

Este estilo vital también encaja con su carácter cercano y humorístico, atributos que se reflejan en el tono distendido de la entrevista con Aguirre. Con la naturalidad que siempre le ha caracterizado, Cerezo mezcla anécdotas y reflexiones sobre cómo afronta el paso del tiempo sin necesidad de modificar su rutina. "Yo al jubilado no le entiendo", dice entre risas, reafirmando su filosofía de mantenerse en movimiento.

Más allá de su puesto en el Atlético, estas declaraciones muestran a un Enrique Cerezo activo, disciplinado y convencido de que la clave de la longevidad laboral está en disfrutar lo que se hace.

Su visión sintetiza la actitud de un hombre que, tras décadas de éxito en el deporte y el cine, sigue madrugando sin café pero con entusiasmo, dispuesto a "dar una charla o asistir a ella", como él mismo bromea.