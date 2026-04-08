Beatriz, mujer de Koke: "Trabajamos en fondos, mercado bursátil, inmuebles, terrenos... en total son 6 empresas"

Beatriz Espejel, mujer de Koke, capitán del Atlético de Madrid, se ha convertido en una de las voces más interesantes a la hora de entender cómo un futbolista de élite gestiona su dinero y planifica el futuro.

En lugar de limitarse al papel clásico de "pareja de", Espejel ha construido su propia carrera y, al mismo tiempo, ha asumido un rol clave en la organización del patrimonio familiar.

"Trabajo desde los 17 años. Me pagaba la carrera y llevaba dinero a casa", recordó en una entrevista en 'Zodiac', para subrayar que su relación con el dinero siempre ha estado ligada al esfuerzo y la responsabilidad.

Esa mentalidad es la que ha trasladado al presente, ahora que comparte vida con el primer capitán del Atlético de Madrid.

En el podcast de Vanitatis, Beatriz explica sin rodeos que la clave no es solo cuánto ganas, sino qué haces con esos ingresos. "Trabajamos con el mercado bursátil internacional, tenemos fondos de inversión, parte inmobiliaria (inmuebles, terrenos), en total seis empresas", detalla.

Koke y Beatriz Espejel.

Su visión sobre la vivienda es igual de contundente. En una de sus intervenciones más comentadas, Espejel afirma: "Creo que la vivienda no tendría que ser un bien para la gente rica", una frase que la sitúa no solo como inversora inmobiliaria, sino como alguien que reflexiona públicamente sobre el papel del ladrillo en la economía.

Esa dualidad -gestora de un importante patrimonio y, a la vez, crítica con ciertos excesos del mercado- la convierte en una figura singular dentro del ecosistema que rodea al fútbol profesional.

Además de invertir, Beatriz ha desarrollado su propio músculo empresarial a través de la enseñanza y la formación online. Ella misma cuenta que, cuando se plantearon casarse, detectó un nicho en el negocio en línea y decidió formarse para aprovecharlo.

"Cuando pensamos en casarnos vi un nicho en el negocio en línea y empecé a formarme", explica, antes de relatar cómo durante la pandemia lanzó su primer gran proyecto educativo. "Acabé dando 13 asignaturas yo sola y 800 alumnos", presume, como ejemplo de cómo una idea bien trabajada se puede transformar en una empresa sólida.

El relato de Beatriz Espejel dibuja una pareja que no concibe el dinero del fútbol como algo pasajero, sino como una herramienta para construir un futuro.

Ella reivindica que cada mujer de los futbolistas brilla por sí misma y, en su caso, lo hace manejando un entramado de inversiones que va desde la bolsa internacional hasta los inmuebles, pasando por varios proyectos empresariales.