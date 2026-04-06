Ni La Moraleja ni La Finca: el impresionante chalet de Dani Carvajal de 1.000 m2, con pista de tenis y piscina en el jardín

Dani Carvajal no solo se ha consolidado como una figura clave en la historia reciente del Real Madrid y como uno de los grandes referentes del lateral derecho, sino que también ha levantado junto a su familia un auténtico oasis privado a las afueras de la capital.

El jugador reside con su pareja, Daphne Cañizares, y sus hijos en una impresionante propiedad situada en Las Lomas de Boadilla del Monte, una de las urbanizaciones más cotizadas y exclusivas del entorno madrileño.

Según ha trascendido, la vivienda cuenta con cerca de 1.000 metros cuadrados construidos sobre una parcela que supera ampliamente los 2.000 metros cuadrados, lo que convierte el espacio y la privacidad en dos de sus principales atractivos.

Uno de los grandes reclamos de la casa está en su zona exterior, diseñada para el ocio y la vida al aire libre. El jardín, cuidadosamente mantenido, acoge una amplia piscina, una pista de tenis y también varias zonas destinadas al entretenimiento familiar.

Entre ellas, destaca un espacio de juegos para los niños y un pequeño campo de fútbol, ideal para el día a día de una familia muy vinculada al deporte.

Dani Carvajal, durante un partido con la selección española. EFE

Junto a la piscina, la pareja ha creado un ambiente de descanso tipo solárium, con tumbonas y mobiliario en una gama cromática suave, dominada por blancos y grises. Todo ello sigue la misma línea estética del interior de la vivienda.

Además, la casa dispone de un porche cubierto que funciona como rincón perfecto tanto para encuentros con amigos como para entrenar o relajarse al aire libre sin depender del tiempo.

En el interior, la vivienda apuesta por una decoración elegante y serena, marcada por el minimalismo y los tonos neutros. El blanco tiene un papel protagonista, acompañado por materiales naturales como la madera, la piedra y una cuidada selección de plantas que aportan calidez al conjunto.

Los grandes ventanales permiten la entrada constante de luz natural, algo que realza todavía más la sensación de amplitud y armonía de las estancias. El resultado es un hogar sofisticado pero acogedor, pensado para combinar diseño y confort.

El salón principal se divide en varios ambientes bien diferenciados. Por un lado, se encuentra una zona de lectura más íntima, equipada con sillones de diseño en blanco y madera, una alfombra clara y una mesa de cristal que refuerza la estética elegante del espacio. A su alrededor, unas estanterías metálicas aportan un toque moderno y refinado.

En otra parte de la estancia se sitúa la zona de descanso, donde predominan los tonos beige y verde. Allí destaca un gran sofá principal acompañado por varios cojines y dos butacas a juego. En el centro, varias mesas auxiliares de diseño asimétrico completan la composición.

Dani Carvajal, durante un entrenamiento del Real Madrid EFE

La televisión está instalada en la pared sobre una chimenea integrada, y muy cerca se ubica un espacioso comedor, perfecto para reuniones familiares y celebraciones en casa.

La propiedad estaría valorada en torno a los seis millones de euros y se encuentra en un enclave residencial elegido también por otros rostros muy conocidos. Entre los vecinos célebres de la zona figuran nombres como Melendi, Manuel Carrasco, Pablo López o Ilia Topuria.

En definitiva, Dani Carvajal y Daphne Cañizares han encontrado en esta exclusiva vivienda el lugar ideal para construir su vida familiar, en un entorno reservado, elegante y completamente adaptado a su estilo de vida.