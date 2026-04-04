El pueblo español donde Carles Puyol disfruta cada verano: 3.000 habitantes y una zona exclusiva en el Pirineo catalán

Carles Puyol no necesita grandes lujos para desconectar. El que fuera capitán del FC Barcelona y de la selección española tiene su paraíso particular en La Pobla de Segur, un municipio de poco más de 3.000 habitantes enclavado en el Pallars Jussà, en el Pirineo de Lleida.

Un rincón de Cataluña al que el excéntral regresa cada verano como quien vuelve a casa, porque, en el fondo, eso es exactamente lo que es.

Puyol creció en La Pobla de Segur, un municipio situado entre los ríos Noguera Pallaresa y Flamisell, a las puertas de las grandes comarcas pirenaicas. Allí pateó el balón de pequeño, fue al colegio y vivió una infancia que recuerda con especial cariño.

En una entrevista con el diario británico The Guardian, el exfutbolista fue explícito al respecto: "Vengo de una familia trabajadora y tuve una infancia muy feliz. Crecí en La Pobla de Segur, que es un pequeño pueblo de los Pirineos en el norte de Cataluña".

Ese peso sentimental nunca lo abandonó, ni siquiera cuando los grandes estadios de Europa se convirtieron en su hábitat habitual. "Recuerdo ir al colegio y jugar en el campo de enfrente. Cuando me mudé a Barcelona siendo adolescente fue un gran cambio", confesó en la misma entrevista.

Carles Puyol, en una imagen de archivo AFP7 / Europa Press

Fue a los 17 años cuando dejó su pueblo para dar el salto a La Masia, la cantera del Barça, aunque el vínculo con La Pobla nunca se rompió.

La conexión de Puyol con su pueblo no es solo nostálgica: es presente. El excapitán azulgrana regresa a La Pobla de Segur cuando el calendario se lo permite, y el verano es, por tradición, el momento elegido para reencontrarse con sus raíces.

En Navidades de 2011, mientras todavía jugaba en el Barça, pasó sus vacaciones allí junto a la familia y los amigos más íntimos, y tuvo el gesto de acercarse al campo de fútbol del pueblo para charlar con los jóvenes futbolistas locales y fotografiarse con todos ellos.

Esa lealtad al territorio le ha convertido en el mejor embajador posible de la comarca. En 2017, la Agencia Catalana de Turismo apostó por él y su pareja, la modelo Vanesa Lorenzo, para protagonizar un vídeo promocional rodado en gran parte en La Pobla de Segur y el Pallars Jussà.

En él, Puyol explicó los valores del mundo rural con la sencillez que le caracteriza: "Yo he nacido donde la gente se conoce y se saluda, donde se cuidan unos a otros, se ayudan y, entre todos, mantienen vivo el legado de los suyos y el valor de la tradición. Se vive en otro ritmo, más lento…".

La Pobla de Segur no es un destino masificado. Es, precisamente, esa tranquilidad la que la convierte en un refugio privilegiado. El municipio ejerce como capital de la comarca del Pallars Jussà y funciona como puerta de entrada a algunos de los paisajes más espectaculares del Pirineo catalán.

En sus inmediaciones se encuentra el embalse de Sant Antoni, ideal para actividades acuáticas; el Congost de Collegats, un desfiladero formado por el río Noguera Pallaresa; y, un poco más al norte, el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, uno de los espacios naturales protegidos más importantes de España, con más de 200 lagos y estanques.

La oferta turística combina deporte de aventura -rafting, senderismo, rutas de MTB- con un rico patrimonio histórico. El casco antiguo de La Pobla conserva portales medievales de muralla, casas señoriales y la Torre Mauri, un palacete modernista de 1907 que hoy alberga el Ayuntamiento.

Cada primer domingo de julio, el pueblo celebra la Diada dels Raiers, fiesta de interés nacional que rememora la antigua tradición de bajar troncos por el Noguera Pallaresa en balsas.