De Nou Barris a Madrid y Pamplona: así es la historia familiar de Víctor Muñoz, la nueva estrella de España

Hay historias en el fútbol que llegan desde abajo de verdad, sin atajos ni apellidos de puertas abiertas. La de Víctor Muñoz es una de ellas.

El extremo del Osasuna que el pasado fin de semana debutó con la selección española absoluta y marcó gol en apenas diez minutos tiene 22 años, mide 1,73 metros y viene de un barrio del norte de Barcelona donde el fútbol se aprende entre bloques de pisos y pistas de tierra.

Víctor nació en Barcelona el 13 de julio de 2003 y creció en el barrio del Turó de Peira, en el distrito de Nou Barris, uno de las zonas más populares y trabajadores de la ciudad.

Sus padres representan con exactitud lo que él mismo define como una familia "muy normal y muy currante": su madre ejerció de peluquera durante años hasta que un problema en la mano le obligó a dejarlo, y su padre trabaja como celador en un hospital de Barcelona.

Esa cotidianidad de madrugones y turnos, de esfuerzo visible y constante, es la primera escuela que Víctor reconoce como suya.

Víctor Muñoz, celebrando un gol con la Selección EFE

Sus inicios en el fútbol fueron en el San Gabriel, el club del barrio, antes de dar el salto a La Masia del FC Barcelona con tan solo 11 años. En el Barça coincidió con la generación de Balde, Casadó y Fermín, pero la presión de una cantera tan exigente le pasó factura pronto.

La salida al CF Damm, también en Nou Barris, fue el paso que le devolvió el fútbol como disfrute, y desde allí reconstruyó todo.

El salto al Real Madrid

En 2021, con 17 años, el Real Madrid abrió la puerta y Víctor cruzó el umbral rumbo a Madrid. El cambio de ciudad, de club y de escala no fue sencillo, pero hay un detalle que se repite en sus entrevistas con consistencia llamativa: sus padres y su hermano nunca se perdieron un partido.

Al ser preguntado sobre cuánto de ese origen humilde hay detrás del Víctor Muñoz que hoy viste la camiseta de España, su respuesta no deja margen a la interpretación:

"Siempre he sido una persona muy sencilla, no me gusta sobresalir. Eso me lo han inculcado desde pequeño. Estoy muy agradecido a mis padres, que siempre han hecho todo lo posible para que yo llegue hasta aquí: desde bien pequeño yendo a todos los entrenamientos y llevándome, inculcándome también esta pasión. Estoy muy agradecido", declaraba en una entrevista reciente en EL ESPAÑOL.

Cuestionario rápido con Víctor Muñoz

Hoy, Víctor vive en Pamplona con su novia y ha hecho de la capital navarra un segundo hogar. Pasea por el casco viejo, sale a cenar con amigos y recibe la visita de su familia cada vez que el calendario lo permite.

La ciudad le ha acogido con el respeto que él mismo valora por encima de cualquier reconocimiento mediático. "La gente es muy respetuosa. Eso lo valoro muchísimo", ha explicado en declaraciones públicas.

Sus padres también van a El Sadar cuando pueden, y Víctor lo cuenta con el mismo orgullo con el que habla del gol en su debut con la Roja. No son la familia de un jugador de élite al uso; son los pilares de un chico de Nou Barris que sigue siendo, esencialmente, el mismo de siempre.