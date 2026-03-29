La vida de Zinedine Zidane (53) fuera del fútbol: va a inaugurar su cuarto centro deportivo tras invertir 5 millones de euros

Zinedine Zidane, en uno de los centros deportivos que tiene repartidos por Francia. Z5

Zinedine Zidane ha incorporado el pádel a su faceta empresarial tras cerrar su etapa en el banquillo del Real Madrid en 2021. Desde entonces, el técnico francés ha centrado sus esfuerzos en el desarrollo de sus complejos deportivos Z5, con presencia en el sur de Francia -en Aix-en-Provence e Istres, ambas localidades próximas a Marsella, su ciudad natal-, así como en Turín.

Un proyecto concebido como espacio deportivo accesible y sostenible que ahora suma una nueva apertura.

Aunque su regreso a los banquillos parece cada vez más cercano -todo apunta a que asumirá el mando de la selección francesa tras el próximo Mundial-, Zidane no ha descuidado su actividad empresarial.

A sus 53 años, el exentrenador blanco ha destinado alrededor de cinco millones de euros a la creación de un nuevo complejo en los Pirineos Orientales, en una ubicación estratégica próxima a Andorra y Cataluña.

El nuevo centro Z5 se levantará en Toulouges, una localidad de menos de 10.000 habitantes situada junto a Perpiñán. Las instalaciones incluirán canchas de fútbol sala, pistas de pádel y una zona lúdico-deportiva denominada "Francia 98", en homenaje al Mundial conquistado por el propio Zidane como jugador.

Zinedine Zidane en una imagen publicitaria

La elección del emplazamiento responde a su cercanía con España, la autopista A9 y áreas económicas clave como Naturopole y Grand Saint-Charles.

La inauguración de este complejo llega dos décadas después de la retirada del exfutbolista, considerado uno de los grandes nombres de la historia del fútbol.

Su trayectoria le llevó por clubes como Cannes, Burdeos, Juventus y Real Madrid, acumulando un palmarés destacado tanto a nivel de clubes como con la selección francesa, con títulos como el Mundial, la Eurocopa y la Champions, además de numerosos campeonatos nacionales en España e Italia.

Zidane mantiene además una apuesta clara por el crecimiento del pádel en Francia, disciplina que, según ha señalado en diversas ocasiones, aspira a consolidarse al nivel de popularidad que ya tiene en España. Por el momento, sus centros continúan centrados en el fútbol y este deporte emergente, aunque no descarta ampliar la oferta en el futuro.

En paralelo, el exjugador contempla la posibilidad de expandir su proyecto a España. En los últimos meses ha explorado distintas ubicaciones en Madrid para un posible nuevo complejo, en lo que supondría un paso más en la expansión internacional de la marca Z5, que continúa creciendo con ambición.

El pádel seduce a las leyendas

Zidane no es la única estrella del fútbol que ha decidido invertir en el pádel. Figuras como Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic y Virgil van Dijk también han apostado por este deporte en crecimiento.

Ronaldo, por ejemplo, adquirió el Lisbon Racket Centre con la intención de impulsar el pádel en Portugal. Ibrahimovic, por su parte, expandió su cadena Padel Zenter por varias ciudades de Suecia.

En el Reino Unido, exjugadores como Shay Given y James Milner han participado en el desarrollo de The Padel Club, una red que sigue en expansión.

Incluso el tenista Andy Murray y estrellas de la Premier League como Jamie Vardy y Callum Wilson han invertido en Game4Padel, una empresa que ya gestiona 21 instalaciones y tiene una valoración de 27 millones de libras esterlinas.

El compromiso de Zidane con el pádel va más allá de una simple inversión. A diferencia de otros exjugadores que buscan diversificarse en sectores como los deportes de motor o los negocios inmobiliarios, Zizou ha demostrado una visión a largo plazo en este deporte.

La expansión de Z5 en Francia y su posible desembarco en España podría consolidar su marca como una referencia en el mundo del pádel.

Mientras el mundo del fútbol especula sobre su regreso a los banquillos, Zidane sigue construyendo su legado fuera de los terrenos de juego.