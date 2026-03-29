El pueblo español donde Sergio Ramos disfruta la Semana Santa: 3 hermandades, devoción torera y una Virgen alcaldesa

En Camas, el pueblo sevillano donde nació Sergio Ramos, la Semana Santa se vive con una intensidad especial, marcada por sus tres hermandades de penitencia, una profunda devoción torera y la singularidad de tener una Virgen alcaldesa.

En estas calles, que el defensa del Sevilla conoce desde niño, se mezclan tradición, fe y cultura popular en unos días que paralizan la vida del municipio y lo convierten en un pequeño epicentro cofrade del Aljarafe.

Las tres hermandades de penitencia de Camas articulan el calendario de la Semana Santa local y llenan de nazarenos, cirios e incienso un pueblo que se engalana para la ocasión.

Cada corporación aporta su estilo y su historia, desde los cortejos más sobrios hasta los más populares, con cuadrillas de costaleros muy identificadas con el barrio y con apellidos que se repiten año tras año debajo de los pasos.

Para alguien como Sergio Ramos, criado en este ambiente, la Semana Santa no es solo una cita religiosa; es también una reunión emocional con sus raíces, sus amigos de la infancia y las tradiciones que le vieron crecer.

Sergio Ramos, en Sevilla en octubre de 2023. Gtres

La devoción torera es otro de los rasgos que hacen inconfundible a Camas. El pueblo presume de una nómina histórica de matadores como Curro Romero, el eterno “Faraón de Camas” que da nombre a un monumento en su localidad natal, o Paco Camino, el “Niño sabio de Camas”, torero de época con busto y homenajes recientes.

Esa identidad taurina convive de forma natural con la religiosidad popular: no es raro encontrar capataces, costaleros o hermanos que también están vinculados al mundo del toro, ni escuchar tertulias en las que se mezclan recuerdos de faenas memorables con anécdotas de Madrugás y Domingos de Ramos.

En este contexto, hablar de "devoción torera" no es solo una licencia periodística, sino un reflejo bastante fiel del carácter del municipio.

Si hay un elemento que distingue la Semana Santa de Camas del resto es la figura de su Virgen alcaldesa. La Patrona, coronada y profundamente arraigada en la vida del pueblo, ostenta el título de Alcaldesa Perpetua, un reconocimiento simbólico que refuerza el vínculo entre la imagen mariana y la identidad colectiva de los camerenses.

Ese nombramiento, refrendado por la devoción popular, convierte cada salida procesional en algo más que un acto religioso: es casi una proclamación pública del papel central que la Virgen desempeña en la historia y el día a día del municipio.

Las autoridades civiles se rinden ante ella en los protocolos y los vecinos lo hacen en silencio, con promesas, lágrimas y vivas cuando el paso asoma por las calles estrechas.

Durante estos días, Camas se transforma. Los bares adelantan horarios, las familias organizan sus comidas en función de las salidas y entradas de las cofradías y las aceras se llenan de sillas ocupadas con horas de antelación para no perder detalle del paso de los tronos.

No faltan las tradiciones más caseras: los dulces de siempre, las recetas heredadas y los reencuentros de quienes vuelven al pueblo solo en fechas señaladas.

En medio de todo, la figura de Sergio Ramos actúa como altavoz involuntario de esta realidad: su presencia en las procesiones o su simple vínculo con Camas hace que muchos aficionados al fútbol descubran un rincón de Sevilla.