EEUU marca las normas: una fianza de más de 5.000 dólares por el visado del Mundial a los ciudadanos de estos países

La cuenta atrás para el Mundial de 2026 avanza a ritmo acelerado. Con millones de aficionados planeando sus viajes, uno de los temas más comentados en las últimas horas tiene que ver con las nuevas condiciones impuestas por el gobierno estadounidense para la concesión de visados.

Washington ha anunciado un cambio que afecta directamente a ciertos países y que, de hecho, podría alterar los planes de muchos seguidores: la obligación de depositar una fianza superior a los 5.000 dólares como requisito previo para la entrada durante el torneo.

La medida, según han confirmado fuentes del Departamento de Estado, busca "garantizar el cumplimiento de los plazos de estancia" y reducir el número de turistas que exceden el límite de su visado.

En otras palabras, Estados Unidos quiere protegerse de posibles casos de inmigración irregular que pudieran multiplicarse durante una cita deportiva de alcance global.

Aunque no se trata de una política completamente nueva, sí supone una ampliación y endurecimiento respecto a normativas anteriores, aplicándose ahora de forma temporal y específica al periodo del Mundial 2026.

Montaje con los bombardeos en Irán, las protestas en Estados Unidos, las figuras de Infantino y Trump y las revueltas en México.

El depósito funcionará como una especie de garantía que se devolverá una vez que el visitante haya abandonado el país dentro del plazo establecido. El importe mínimo será de 5.000 dólares, pero podría aumentar según el perfil del solicitante o la duración de su estancia.

Esa cifra ha generado críticas entre las asociaciones de viajes internacionales, que consideran que el coste adicional podría disuadir a muchos aficionados de asistir a los partidos que se disputarán en suelo estadounidense.

Los afectados

Entre los países afectados se encuentran varias naciones de África, Asia y América Latina. Los ciudadanos de Nigeria, Ghana o Camerún deberán asumir esta fianza, al igual que los de India, Pakistán o Bangladesh.

En Latinoamérica, los países incluidos serían Bolivia, República Dominicana, Cuba o Venezuela. En todos estos casos, el Departamento de Estado justifica la medida en estadísticas previas que muestran altos porcentajes de excedencia de visados temporales.

En cambio, visitantes procedentes de España, Chile, México o Japón -que forman parte del programa de exención de visado- no necesitarán realizar ningún depósito adicional.

El Gobierno estadounidense ha argumentado que la decisión no tiene un carácter discriminatorio, sino que responde a un criterio "puramente técnico y de seguridad migratoria". De hecho, explican que una vez finalizado el torneo, las condiciones volverán a las vigentes antes de 2026.

Sin embargo, la medida ha despertado inquietud en las aerolíneas, agencias de viajes y operadores turísticos, que temen un impacto directo en las reservas y en el flujo internacional de seguidores.

Con la cita mundialista acercándose, el debate sobre esta fianza de más de 5.000 dólares añade un matiz diplomático al que será uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Mientras los países anfitriones afinan los preparativos, los aficionados del resto del mundo revisan con detalle los requisitos de viaje.

Al fin y al cabo, para muchos, cumplir el sueño de ver el Mundial en vivo podría requerir no solo conseguir una entrada, sino también preparar una fuerte inversión para cruzar la frontera.