Rectificación de Javier Tebas

"Rectificación requerida por D. Javier Tebas Medrano respecto del artículo 'Albert Soler conspiró con Javier Tebas para echar a Rubiales y quedarse como presidente de la RFEF'.

En relación con el artículo publicado el día 3 de marzo de 2023 en este medio bajo el título 'Albert Soler conspiró con Javier Tebas para echar a Rubiales y quedarse como presidente de la RFEF', cuya autoría corresponde a D. Jorge Calabrés, D. Javier Tebas Medrano niega de forma expresa las alusiones que se efectúan en cuanto a su persona y, en Particular, las que le atribuyen haber conspirado con D. Albert Soler o haber constituido una alianza con éste para expulsar a D. Luis Rubiales de la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol.

D. Javier Tebas Medrano niega categóricamente las afirmaciones infundadas del artículo según las cuales mantuvo conversaciones constantes y fluidas en la primavera y en el verano de 2022 con D. Albert Soler y D. Gerardo González Otero que habrían tenido por objetivo inhabilitar a D. Luis Rubiales y que D. Albert Soler se hiciera con el control de la Real Federación Española de Fútbol, a la vez que niega que D. Albert Soler haya contado con su beneplácito para tal fin, como erróneamente se le atribuye en el artículo.

De igual modo, D. Javier Tebas Medrano niega las afirmaciones efectuadas en el artículo según las cuales Albert Soler tendría para él la condición de "un as bajo la manga" al poseer información confidencial sobre la Superliga por haber conocido todas las negociaciones para su creación como directivo del Barcelona.

Asimismo, D. Javier Tebas Medrano niega haber tenido cualquier intervención en la contratación de D. Albert Soler por la consultora especializada en asuntos públicos Acento, ni que desde luego dicha contratación se haya podido deber a la supuesta estrecha relación que el artículo atribuye al Sr. Soler con D. Javier Tebas Medrano.

Por último, D. Javier Tebas Medrano desea desmarcarse de las numerosas afirmaciones publicadas en el artículo que le atribuyen participar en una supuesta "guerra en el fútbol" o en una supuesta "cruzada" así como que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol sea "su gran enemigo", las cuales recurren a un lenguaje impropio que no resulta representativo de la industria del fútbol profesional español".