La Justicia prohíbe a Chiqui Tapia salir de Argentina por su implicación en el mayor caso de corrupción del fútbol en el país

El juez en lo penal económico Diego Amarante que investiga presuntas irregularidades vinculadas a aportes previsionales e impuestos le ha prohibido a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), salir del país.

En la resolución, el magistrado consideró que "la imprecisión de los motivos alegados, sumada a la falta de actualidad de la documentación y los antecedentes de conducta reseñados, impiden realizar el examen de proporcionalidad necesario para flexibilizar la medida vigente".

"No obsta a lo expuesto que este tribunal haya otorgado autorizaciones de mayor extensión en otros legajos, toda vez que dicha facultad se encuentra supeditada a una valoración integral y casuística de cada supuesto particular, extremo que en el presente caso no se verifica con la solidez necesaria para acceder a lo peticionado", añadió.

Chiqui Tapia había solicitado estar fuera del país durante dos meses, pero el juez consideró que había imprecisión en los motivos que esgrimió el dirigente del fútbol.

La resolución del juez

Los documentos que presentó estaban desactualizados y evaluó antecedentes desfavorables en su conducta, según fuentes judiciales.

"Si bien recientemente este tribunal ha concedido autorizaciones para salir del territorio nacional al nombrado, la solicitud actual se proyecta bajo una modalidad genérica que difiere sustancialmente de los permisos excepcionales y acotados que fueran materia de pronunciamientos anteriores", argumenta la resolución del juez.

"La indeterminación de los destinos y la falta de una agenda cerrada en la solicitud de autos obstaculizan el objetivo de velar por la constante sujeción del encausado a la jurisdicción de este tribunal", agregó.

"Todo ello sin mencionar, ciertamente, lo inusual que resulta conocer sobre la situación de quien reviste un cargo público por el que percibe -según él mismo expresara en su declaración indagatoria- aproximadamente $ 19.000.000 por mes, y que paralelamente haga saber que más de un tercio de su tiempo lo pasa en el exterior del país, atendiendo compromisos vinculado a otras actividades".

Los permisos de Tapia para salir del país ya tuvieron un capítulo en la causa. El juez Amarante le negó la posibilidad de viajar a Caracas.

Aunque no lo ofreció como motivo ante la Justicia, Tapia habría querido viajar allí para volver en el mismo vuelo que el militar Nahuel Gallo, detenido en Venezuela en diciembre de 2024 y liberado el 1 de marzo.

La Justicia le negó esa posibilidad, en parte por el debilitado vínculo diplomático del país con Venezuela, pero también porque Tapia no pidió "permiso" para realizarlo, sino que solo se limitó a "informar" que viajaría allí como parte de un nuevo tramo en un viaje que sí había sido habilitado por la Justicia.

A Tapia y a Toviggino, tesorero de la AFA, se les acusa del delito de omisión del pago de aportes de la seguridad social de jugadores y empleados. Según la denuncia inicial, hubo un total de $7.593.903.512,23 (6.583.154.954,75€) en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia, el monto denunciado sumó $11.759.643.331,62 (10.195.610.768,51€).