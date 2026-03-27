Confirmado por la RFEF: Joan García se queda fuera de la convocatoria contra Serbia y no debutará con la Selección

Fue uno de los nombres más destacados de la lista de Luis de la Fuente, pero su debut con la Selección tendrá que esperar. Joan García, portero del Barça, ha sido el descarte para el choque de este viernes 27 de marzo contra Serbia por lo que no se podrá estrenar con España.

De la Fuente convocó a cuatro porteros para este parón internacional, pero finalmente ha decidido contar con sus tres guardametas de confianza (Unai Simón, David Raya y Álex Remiro) para el primero de los dos amistosos.

Así lo ha confirmado la RFEF al publicar los dorsales que llevarán los futbolistas este viernes en La Cerámica. De los debutantes, Mosquera portará el '2', Víctor Muñoz el '25' y Ander Barrenetxea el '26'.

Ahora, a Joan García le queda únicamente la bala de estrenarse con España el próximo martes 31 de marzo frente a Egipto. Un debut que, por cosas del destino, podría llegar en el RCDE Stadium, el feudo donde brilló con el Espanyol la temporada pasada y le hizo firmar con el Barça.

En la rueda de prensa posterior a la publicación de la convocatoria, De la Fuente apuntó que el principal objetivo con Joan García no era otro que entrara en contacto con el grupo. El catalán ya ha cumplido el primer paso y, aunque parece complicada su presencia en el Mundial, ha logrado dar un paso.

Prueba mundialista

De entrada, Unai Simón es su número 1 y todo apunta a que le dará estos galones en el primero de los dos partidos amistosos. El meta del Atheltic debería ser el titular, dejando en el banquillo al resto.

De la Fuente podría optar por la fórmula salomónica de dar 45 minutos a cada meta en los dos encuentros, pero el primer choque apunta a ser el más importante, donde se pueden ver a los jugadores que, en su opinión, son más titulares.

La suspensión de la Finalissima contra Argentina ha trastocado todos los planes del seleccionador. El duelo iba a suponer una prueba de fuego de cara al Mundial y ahora deberá afrontar al menos uno de los dos amistosos de esta manera.

Todo hace indicar a que será el de Egipto cuando el riojano introduzca más variaciones. Es ahí donde puede llegar el momento de Joan García y su debut con la Selección.