El giro de Mario Hermoso fuera del fútbol: un restaurante de alta gastronomía japonesa con fusión mediterránea en Madrid

Mario Hermoso, en la puerta de su restaurante, Tora. E. E.

España es, sin lugar a duda, una de las grandes capitales gastronómicas del mundo. Sus cocinas acumulan algunos de los premios más codiciados de la alta gastronomía internacional y, una vez más, el talento de sus chefs brilla con luz propia.

En un panorama gastronómico marcado por la competencia y la exigencia, mantenerse durante cuatro años consecutivos en la Guía Michelin es mucho más que un logro: es una declaración de principios.

Tora lo ha vuelto a conseguir, renovando su mención y consolidándose como uno de los grandes referentes de la cocina japonesa contemporánea con acento mediterráneo en Madrid.

Situado en el corazón del barrio de Salamanca, el restaurante no solo reafirma su posición dentro de la prestigiosa guía, sino que vive además un momento de plena madurez creativa.

Al frente, el chef José Osuna se perfila como el alma del proyecto, un cocinero que ha hecho de la técnica precisa, el respeto al producto y la reinterpretación personal de la tradición nipona sus pilares fundamentales.

Mario Hermoso, futbolista de la Roma. Europa Press

Sin estridencias ni artificios, Tora brilla desde la coherencia: una propuesta que mira a Japón con el corazón en el Mediterráneo.

El restaurante, propiedad de Mario Hermoso, consolida su posición gracias a una propuesta que fusiona con maestría la tradición japonesa y la esencia del Mediterráneo. Su interiorismo, dominado por la madera y las líneas naturales, transmite calma y equilibrio.

El tigre -símbolo de la marca y traducción literal de "Tora" en japonés- está presente en cada detalle: desde la vajilla hasta los palillos, evocando un universo minimalista y elegante inspirado en la estética asiática.

Menús de 10 y 17 pases

La experiencia culinaria lleva la firma del chef José Osuna, quien invita a un viaje sensorial que combina precisión técnica y sensibilidad mediterránea. En la carta destacan elaboraciones tan minuciosas como el usuzukuri o nigiris preparados con esmero, junto a creaciones que ensanchan la frontera de la fusión, como un sorprendente ramen con callos de Wagyu.

Otro de los atractivos del local es su barra Omakase, una de las más celebradas de Madrid. Este formato permite al comensal observar de cerca el trabajo del chef mientras se preparan bocados únicos que exaltan el producto y la técnica. A mediodía se ofrece un menú de 10 pases, mientras que por la noche la experiencia se amplía a 17.

En definitiva, Tora expresa su identidad a través del sabor: un diálogo entre lo japonés y lo mediterráneo en el que prima el respeto al producto local, la delicadeza y una estética sin artificios. Su minimalismo no pretende deslumbrar, sino emocionar desde la pureza y la armonía.