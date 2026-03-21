Ni La Finca ni Las Lomas: la inversión de 10 millones de Rodrygo en una de las zonas más lujosa de Madrid

Montaje de Rodrygo y una vista aérea de la zona donde vive en Madrid.

La casa de Rodrygo Goes en Madrid está a la altura de su condición de estrella del Real Madrid. El delantero brasileño ha elegido vivir en La Moraleja, una de las urbanizaciones más exclusivas y caras de España, conocida por sus chalés de lujo, sus calles tranquilas y su seguridad privada.

En este entorno compartido por futbolistas, empresarios y celebridades se levanta su mansión (valorada en 10M), una vivienda de diseño moderno en la que destacan tres elementos: la arquitectura acristalada, un spa privado digno de un centro de alto rendimiento y una piscina climatizada pensada para utilizarse durante todo el año.

La mansión está distribuida en dos plantas principales, a las que se suma la zona de sótano y servicios. Desde el exterior llama la atención su estética contemporánea: líneas rectas, volúmenes cúbicos y una fachada donde el cristal tiene un protagonismo absoluto.

Los grandes ventanales permiten que la luz natural inunde las estancias y abren el interior al jardín, borrando en buena medida la frontera entre dentro y fuera. La parcela, generosa, se ha organizado para que la casa tenga siempre vistas despejadas al verde y a la zona de piscina.

El corazón de la vivienda es un gran salón de planta abierta orientado al jardín. En él se combinan una zona de estar con sofás de grandes dimensiones, rincón de televisión y un comedor integrado que comparte el mismo espacio visual.

Rodrygo se lamenta durante el partido contra el Elche. EUROPA PRESS

La decoración sigue la línea de las casas de lujo más actuales: tonos neutros, suelos continuos, muebles de diseño y pocos elementos recargados, de manera que el protagonismo recae en la amplitud y en la luz. Ese salón se comunica directamente con la cocina, separada solo por elementos ligeros o por una isla central.

La cocina es otro de los puntos fuertes de la casa. Totalmente equipada con electrodomésticos de última generación, presenta una estética minimalista, con frentes lisos, almacenaje oculto y encimeras de materiales nobles.

La isla central funciona como espacio de trabajo y como barra para desayunos o comidas rápidas, algo muy práctico para el ritmo de vida de un futbolista. La sensación general es de vivienda diseñada para vivir cómodamente, pero también para recibir visitas y organizar reuniones en un entorno cuidado.

Donde la mansión marca diferencias respecto a una casa "estándar" es en la zona de bienestar. Rodrygo cuenta con un spa privado en la planta baja, concebido para facilitar la recuperación física y la relajación tras partidos y entrenamientos. En este espacio se combinan zonas de agua, elementos de hidroterapia, área de descanso y una pequeña sauna o baño de calor.

Junto a ese spa se sitúa el gimnasio de la casa, con maquinaria de cardio, zona de pesas y espacio para estiramientos y trabajo funcional, de modo que puede completar sesiones específicas sin salir de su domicilio.

El área de dormitorios se reparte en la planta superior, más reservada. El dormitorio principal destaca por su tamaño, la luminosidad que aportan los ventanales y la presencia de un vestidor amplio para organizar ropa de calle y equipaciones.

El baño en suite mantiene la línea de lujo sobrio del resto de la casa, con ducha de gran formato, materiales de calidad y una distribución pensada para el uso diario. Las habitaciones restantes, destinadas a familiares y posibles visitas, completan esa planta más privada.

En el exterior, el jardín se ha diseñado como una prolongación del salón. Junto a la salida se ha creado una zona de porche cubierto que funciona como salón al aire libre, con mesa para comer, sofás de exterior y vistas directas a la piscina. Esta es climatizada, lo que permite su uso más allá de los meses puramente estivales, y está rodeada de una pequeña zona de solárium con tumbonas.

La vegetación perimetral, los sistemas de cerramiento y la seguridad de La Moraleja garantizan la discreción que busca un futbolista de su perfil. En conjunto, la casa de Rodrygo en esta exclusiva urbanización madrileña es mucho más que un simple lugar donde dormir: es un centro de vida, trabajo y descanso diseñado para un jugador instalado en la élite.