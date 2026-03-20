Gerard Piqué, exfutbolista: "Ir cada día a entrenar a las 9 de la mañana y luego hacer jugadas de estrategia es un coñazo"

Gerard Piqué se consolidó como uno de los nombres más destacados del fútbol español en las últimas dos décadas. El exdefensor del FC Barcelona, con un amplio palmarés a nivel nacional e internacional, se mostró sincero al analizar su trayectoria en la élite.

Fue durante una charla con el streamer Ibai Llanos cuando dejó una frase que no tardó en viralizarse: "Ir cada día a las 9 o 10 de la mañana a vestirte de corto y hacer jugadas de estrategia es un coñazo".

Una reflexión que pone el foco en la cara menos visible de una profesión habitualmente asociada a la fama y los altos ingresos, pero que también implica una rutina exigente y repetitiva.

En su conversación con el creador de contenido, Piqué detalló cómo era el día a día durante su etapa en el FC Barcelona. Más allá de los partidos y los grandes escenarios internacionales, la vida de un futbolista está marcada por horarios estrictos y entrenamientos altamente estructurados.

Durante la charla, el exjugador explicó que, pese a las ventajas de la profesión, no siempre resulta tan atractiva como se percibe desde fuera. Tras más de dos décadas en activo, la repetición constante de sesiones y planteamientos tácticos termina pasando factura, incluso en la élite.

Gerard Piqué, durante una rueda de prensa con el Andorra. EFE

"Que sí, que mola mucho ser futbolista, pero que no es tan apetecible. No todos los días nos apetece jugar al fútbol cuando llevas veinte o veinticinco años haciéndolo", comentaba en tono distendido mientras Ibai Llanos reaccionaba entre risas.

El exdefensa reconoció que levantarse cada mañana para acudir al entrenamiento puede convertirse en una dinámica monótona con el paso del tiempo. "Hay veces que no me apetece, esto es un drama, ahora tengo que ponerme a jugar al fútbol por la mañana… No mola", confesó.

En ese mismo contexto, añadió la frase que acabaría generando debate en redes sociales: "Pensar que ir cada día a las nueve o diez de la mañana, vestirte en corto, ensayar la táctica y hacer jugadas de estrategia es un coñazo, entre tú y yo".

Sus palabras ofrecen una perspectiva poco habitual en el discurso público de los deportistas de alto nivel, donde suele primar la pasión competitiva. Piqué, sin embargo, quiso subrayar el componente rutinario que también forma parte del oficio.

El desgaste mental

La reflexión del exinternacional español también apunta a un aspecto menos visible del fútbol profesional: el desgaste psicológico asociado a carreras prolongadas. Piqué recordó que lleva vinculado al fútbol desde la infancia, acumulando más de veinte años de entrenamientos, viajes y competiciones.

En ese contexto, admitió que hubo etapas en las que incluso valoró dejarlo. Factores como el ambiente en el vestuario o la situación deportiva del equipo podían influir directamente en su motivación. "Hay veces que, dependiendo del vestuario, dices: no me apetece", explicó durante la conversación.

A pesar de ello, el central catalán firmó una trayectoria repleta de éxitos. Durante su etapa en el FC Barcelona, formó parte de una de las generaciones más laureadas del club, conquistando títulos como LaLiga, la Champions League o la Copa del Rey. Con la selección española, además, logró el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.

En otras intervenciones públicas, Piqué también ha abordado la presión mediática y el nivel de crítica al que están sometidos los futbolistas. A su juicio, se trata de un entorno donde la exposición constante puede derivar en ataques que trascienden lo deportivo.

Según ha defendido en distintas ocasiones, es fundamental aprender a relativizar esas opiniones. En una conversación reciente, resumió esa idea en una frase: "Que no importa lo que diga la gente". Desde su perspectiva, centrarse en exceso en la percepción pública puede afectar a la salud mental.

Para el exjugador, el criterio verdaderamente relevante es el del entorno cercano. "Lo único que quiero es que mis padres se sientan orgullosos, que mis hijos se sientan orgullosos de mí y que mi gente alrededor se sienta orgullosa", aseguró.

Con esta filosofía, Gerard Piqué sostiene que ha logrado convivir con la crítica y priorizar su bienestar emocional, una actitud que considera clave tanto en su etapa como futbolista como en su actual faceta empresarial dentro del deporte y el entretenimiento.